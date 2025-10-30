陳昇生日許願「川普不要再發狂」 日本首相高市早苗卻因美國總統挨批

〔記者陳慧玲／綜合報導〕陳昇昨(29日)過67歲生日，慶生同時也宣布12月31日將再登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，被問到生日願望，他竟說：「川普不要再發狂！」而近日美國總統川普到日本和新首相高市早苗見面，兩人開心互動，不料卻有部分日本網友批評高市早苗「諂媚，有失日本顏面」。

對於陳昇喊出「川普不要再發狂！」媒體好奇莫非他也投資股票受川普影響？不過陳昇否認，表示他對股票、數字的東西完全不懂，並非股票受到川普上任後的諸多政策影響才說出這句話。陳昇還表示：「我不憂慮川普，一個城市的偉大是因有優秀的市民，敗壞則是領導者很糟。」

談到川普，最近日本網友看到首相高市早苗在川普演講時站在身邊，川普誇她是勝利者，是日本首位女性首相，高市早苗則開心舉起手揮舞，並轉動身體，竟被部分網友批評她舉止誇張，甚至有網友說：「看到這一幕讓我覺得非常羞恥。」

