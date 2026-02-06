陳昇畫展前一天突喊卡實體專輯也延期 爭議風波再被翻出

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇今(6日)數位上架新專輯《我不是搖滾歌手》，不過原定一起推出的實體專輯卻要延期至3月才能發行。不僅如此，原本明天在台南市美術館(南美館)將舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，但開展前，館方昨突發聲明宣布活動延期，陳昇的官方社群也轉發並提到「更新消息會再公告」，不少網友翻出3年前陳昇曾捲入的「MeToo」風波，在網路引起熱議。

事實上在南美館尚未發出陳昇畫展延期前，在Threads上就有網友轉貼之前陳昇爆出的「MeToo」風波新聞，質疑南美館為什麼要讓陳昇開展，而南美館昨發出的聲明則指出，原本為了讓民眾在春節期間能有更好的參觀體驗，邀請陳昇團隊合作2026春節檔期展覽，並在大年初五當天舉辦彈唱會，將音樂饗宴帶進美術館，「然而因經費籌措考量使本案執行之始，即迫近春節假期，館內展覽審查程序，在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理，修正後的詳細展期與相關活動，將在程序盡速完成後公布。」但不少網友還是覺得事情不單純，猜測陳昇畫展延期，恐怕和之前爆出過的性騷疑雲脫不了關係。

陳昇曾3年前捲入「MeToo」風波。(資料照，記者胡舜翔攝)

至於陳昇畫展延期，2月21日大年初五是否還會到南美館舉辦彈唱會？南美館的說明中沒有解釋得很清楚，也讓不少網友一頭霧水，不過陳昇畫展延期，網友反應也是兩極，有粉絲原本很期待去看陳昇畫展，也想聽他現場彈唱，但還是有網友覺得他曾出現爭議風波，留言說不如邀請曹雅雯、李竺芯去表演。對於畫展臨時喊卡，詢問陳昇的反應，工作人員表示他並未多作回應，「以南美館公告為主」。

之前陳昇接受《自由時報》訪問曾談到，出唱片、畫畫，是他最熱愛的工作，當時還提到：「希望上天堂之後，媽媽問我事情都做完沒有？我可以說：『都做了，妳給的天分都用上了。』」無奈這次卻在畫展前臨時喊卡。

