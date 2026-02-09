陳昇畫展確定掰了！南美館「聲明全文」曝光：團隊提出取消合作

記者徐珮華／台北報導

陳昇與台南市美術館（南美館）合作舉辦春節檔期展覽「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，原定於7日開展，未料開展前夕突然宣布延期。南美館今（9）日再度發表聲明，因陳昇團隊提出取消合作，展覽確定取消。

陳昇畫展突然宣布取消。（圖／記者趙于瑩攝影）

南美館為了讓民眾在農曆春節期間有更好的參觀體驗，與陳昇團隊合作展覽，並安排大年初五舉辦彈唱會。沒想到就在開展前，館方5日突宣布「館內展覽審查程序，在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理」，部分網友則提及陳昇2023年捲入的「#MeToo」風波，質疑「陳昇展確定不取消嗎」、「除了陳昇，真的沒有其他選擇嗎」。

南美館聲明全文。（圖／翻攝自臺南市美術館 Tainan Art Museum 臉書）

今日展覽確定取消，館方聲明寫下：「鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。」消息一出，不少網友直呼可惜，但也有人留言「喜聞樂見」、「明智的決定」。

