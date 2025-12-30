陳昇談曹西平驟逝有感 想起摯友蕭言中、跨年夜用音樂陪大家

陳昇感性分享「能留下來的人，就好好把自己的事情幹完」。

陳昇今（31日）晚將再度登上台北國際會議中心，舉辦《我不是搖滾歌手》跨年演唱會，演出前夕受訪，談及生死、創作與人生階段，聽聞曹西平驟逝，讓他想起已故摯友、漫畫家蕭言中，直言活到這個年紀，更能體會人生殘酷又精準的安排。

昨（30日)傳出資深藝人曹西平驟逝消息，陳昇表示早上才得知，坦言彼此並無太多交集，「他比較是綜藝、電視那一掛的」，也直言自己多年來早已離開電視舞台，認為人生該有自己的路線要走，「我的下一站不是電視」，離開電視與網路後，與世界的連結反而只剩下音樂與媒體，創作也不再朝流行歌手方向前進。

談到生死話題，陳昇不禁想起已故摯友、漫畫家蕭言中，語氣明顯低沉。他感慨表示，這一年來圈內接連有人離世，但真正讓他難以承受的，是親眼看著好友離開，「我那麼好的朋友蕭言中，都眼巴巴在我眼前死去了」。他也提到兩人曾約定一起老去，告別式不送彼此，「能留下來的人，就好好把自己的事情幹完」。

陳昇與寶島康樂隊將在《我不是搖滾歌手》跨年演唱會嗨唱41首歌曲。

此外，陳昇也罕見談及與陳淑樺的合作往事，直言對方是自己最喜愛的五位女歌手之一，卻已完全失去聯絡，讓他感到相當可惜。他半開玩笑形容，自己在創作上總是用情太深，尤其與女歌手合作時情感投入極重，一張專輯完成後往往得立刻抽離，「不然真的會出事」。

被問到先前罹患口腔癌的狀況，陳昇則淡然表示，自己從不說「戰勝」疾病，而是選擇與之並存，調整成可以一起相處的狀態。演唱會方面，他透露此次歌單共41首，除了〈把悲傷留給自己〉、〈北京一夜〉等經典，也安排與劉若英合唱的〈冰點〉、為齊秦創作的〈不必勉強〉等少唱作品，並加入新歌〈鳳凰城〉、〈Hotelu大旅社〉，希望在跨年夜，用音樂陪歌迷一起迎接新的一年。

