陳昇超萌孫女來了！去年唱一半突誕生 「升格爺爺1年」吐感性心聲

陳昇第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」今（31）日晚間在台北國際會議中心（TICC）登場，包含結縭逾35年的「昇嫂」俞琦麗在內，一家三代同堂到場支持，更準備生日蛋糕為今天滿周歲的孫女慶生。談起寶貝孫女，陳昇笑容藏不住，透露今晚都還沒抱到她，也還沒有空切蛋糕，可能要等到演唱會中場才有機會。

陳昇演唱會前接受訪問。（圖／宜辰整合行銷提供）

回憶去年跨年演唱會結束返家後，陳昇才得知孫女已在當晚8點多誕生。今年跨年夜正好迎來孫女1歲生日，他感性直呼一切都是巧合，「經過一年我還沒想通這件事，我覺得自己都還沒有學好當爸爸，就開始學當爺爺，這是很奇特的經驗。」至於是否準備生日禮物，他幽默回應：「我所有的都是她的啦，不是嗎？」

陳昇演唱會適逢孫女滿周歲，家人特別準備生日蛋糕替她慶生。（圖／宜辰整合行銷提供）

迎接2026年到來，陳昇也祝福大家馬年「一路狂奔」。他坦言近期看了許多驚悚新聞，更提及保加利亞盲眼靈媒「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）預言人類將在明年11月與外星人建立聯繫一事，半信半疑笑說：「我不知道，也許這地球上只有我是地球人，你們都是外星人。祝各位外星人龍馬精神、馬年大好。」

