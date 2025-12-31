陳昇跨年倒數不按牌理出牌 男星朝聖「國中就想來聽」

陳昇(右二起)跨年演唱會，和阿Van、黃連煜一起倒數。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕67歲的陳昇昨(31日)晚在台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，就像往年一樣，不按牌理出牌，自行決定倒數時刻，並向歌迷說「I love You！」、「Happy New Year！」

陳昇演唱會唱了近5個小時。(記者胡舜翔攝)

一連唱了《Summer》、《原住民的演唱會》之後，陳昇與新寶島康樂隊帶著全場歌迷進行跨年倒數，如同往年一樣，並不執著於在午夜12點開始倒數，接著陳昇和新寶島康樂隊夥伴又一起演唱《歡聚歌》，台下歌迷全部都站起來一起跳舞，氣氛歡樂。

陳昇演唱會獻唱許多經典歌曲。(記者胡舜翔攝)

昨晚開唱前，陳昇被問到這次演唱會歌單是否有送給老婆的歌曲，他表示：「是秘密，自己不擅長用言語表達，愛都在心裡，憋到內傷。」演唱時陳昇也走下台和觀眾互動，發現方順吉也在台下，方順吉也在社群分享：「從國中就一直說要來聽了。」他和文香也一起到後台和陳昇合照。

