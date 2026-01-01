陳昇跨年唱近5小時迎2026 許願「70歲時完成登上日本富士山夢想」

記者林政平報導／陳昇於2025年12月31日再度舉辦跨年演唱會《我不是搖滾歌手》，以將近5小時、超過40首歌曲的長篇演出，陪伴歌迷走過歲末最後一夜，一路唱進2026年。被問到這次歌單中是否藏有獻給昇嫂的歌曲，陳昇笑說一切都是祕密，也坦言自己不擅長把情感說出口，「很多愛都放在心裡，憋到內傷。」

回顧去年跨年演出，正巧遇上孫女出生，如今孫女即將滿周歲，陳昇雖然在演出前仍忙於準備，沒能提前慶祝，但已悄悄將蛋糕送到後台，準備在演出空檔與家人一同為孫女慶生。被問到是否準備禮物，他毫不猶豫地霸氣回應：「我所有的一切都是她的了！」語氣中滿是寵愛。

今年67歲的陳昇也分享了自己的新年心願，希望在70歲時，能與一同騎車的好友、親弟弟與小叔，一起完成登上日本富士山的夢想。他也與歌迷再次相約，明年跨年演唱會再見，並送上祝福：「馬年一路狂奔，龍馬精神！」

演唱會一開場，陳昇身穿白色流蘇皮衣，內搭橘紅色格紋襯衫與牛仔褲，頭戴「Not A Rockstar」棒球帽登場。他沒有急著開唱，而是先逐一介紹台上團員，從老班底到多年合作的音樂夥伴，彷彿進行一場隆重又溫暖的年度點名，為跨年夜揭開序幕。

隨後，陳昇分享自己曾看到保加利亞盲眼預言家提及，未來可能會出現外星人與地球人接觸的說法，他幽默自嘲：「也許地球上只有我是地球人，其他比我聰明的都是外星人。」話鋒一轉，他感性表示，不知道2026年會發生什麼事，但能在每一個跨年夜與大家相聚，都是極其珍貴的時刻。

跨年倒數後，演唱會仍持續延燒。陳昇換上安可T恤重返舞台，帶來全場大合唱的〈台灣好〉，將祝福獻給最愛的土地台灣，最後以1988年首張專輯的主打歌〈擁擠的樂園〉作為完美句點。近五小時的演出，沒有制式流程，只有隨著情緒自然流動的歌聲與時間，陪伴歌迷迎接新的一年。

