陳昇跨年夜獻唱"台灣好" 許願世界不再有暴力發生

生活中心／陳佳侖 、吳志恆 台北報導

歌手陳昇已經連續31年在跨年開唱，昨天他在台北國際會議中心，舉辦跨年演唱會，一連獻唱"把悲傷留給自己"、"最後一次溫柔"、"冰點"等多首經典歌曲，他也許願新的一年"希望這個世界不會再有暴力"發生，更邀觀眾一起合唱"台灣好"，為我們美麗的寶島獻上祝福。

歌手 陳昇 "最後一次溫柔"：「讓我再一次擁抱你，歌手陳昇"最後一次溫柔"，傾聽我此生不變的要求，為了不讓你輕易從我記憶中抹去，讓我擁有最後愛你的溫柔。」

身穿白色流蘇皮衣，歌手陳昇跨年夜在台北國際會議中心開唱，為全場歌迷送上新年大禮。





陳昇跨年演唱會獻唱許多經典歌曲。（圖／宜辰整合行銷）





歌手 陳昇 "鳳凰城"：「而且我什麼都已擁有，再也找不到更新的藉口。」

熱騰騰新歌直接唱給大家聽，全場歌迷陶醉在陳昇的歌聲當中，陳昇更許願新的一年"世界不會再有暴力"發生，接著他邀請新寶島康樂隊，一起在台上炒熱現場氣氛。

歡唱"原住民"歌曲，嗨翻現場，唱到一半歌手PiA突然驚喜現身。





陳昇到台下與歌迷互動。（圖／宜辰整合行銷）





歌手 陳昇 vs. PiA "冰點"：「從冰點到今天，都已過了好幾年，從今天到明天，你我都為愛自憐。」

陳昇也走到台下與歌迷們互動，接著獻唱"冰點"、"風箏"、"把悲傷留給自己"等多首經典歌曲，最後全場一起合唱"台灣好"，為我們最愛的美麗寶島送上祝福。

