陳昇跨年開唱伴歌迷迎2026年 突告白：愛都在心裡，憋到內傷

藝人陳昇2025年12月31日在台北國際會議中心舉辦跨年演唱會《我不是搖滾歌手》，總時數近5小時，演唱超過40首歌曲，從新作到經典，從獨唱到合唱，陪伴全場觀眾走過歲末最後一夜，迎向嶄新的2026年。

陳昇在台北國際會議中心舉辦跨年演唱會《我不是搖滾歌手》。（圖／宜辰整合行銷提供）

演唱會一開場，陳昇身穿白色流蘇皮衣，內搭橘紅色格紋襯衫與牛仔褲，頭戴「Not A Rockstar」棒球帽現身舞台。他沒有急著開唱，而是先將所有團員一一唱名介紹，從老班底到長年合作的音樂夥伴，彷彿一場隆重又親切的年度點名。接著，他分享曾看到保加利亞盲眼預言家表示，明年11月可能會有外星人與地球人聯繫。他幽默地說：「也許地球上只有我是地球人，所有比我聰明的人都是外星人。不知道2026會發生什麼事，很珍惜能在這裡跟大家相聚，每一場跨年都有非凡的意義。」

當晚，陳昇接連帶來多首經典代表作，既有陪伴歌迷多年的熟悉作品，也融入近年來多張新專輯的全新能量。他笑說：「我不是搖滾歌手，但跨年夜，就是要唱到大家都不想回家。」

陳昇在跨年演唱會開唱近5小時、帶來超過40首經典歌曲。（圖／宜辰整合行銷提供）

演唱會中段，陳昇換上西裝外套搭配粉色水洗牛仔褲，曲目也轉入更具故事性的經典作品。當唱到人氣情歌〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉時，陳昇走下舞台到觀眾席，與觀眾握手、擁抱，進行近距離互動。〈冰點〉迎來特別版本，創作女歌手PiA驚喜現身，與陳昇一同演唱，兩種世代的聲音交疊，讓這首作品增添新的情感層次。緊接著〈北京一夜〉響起，全場跟著熟悉的旋律合唱，瞬間將時間拉回到無數歌迷初識陳昇的年代。

隨著演出推進，新寶島康樂隊正式登場，黃連煜與阿Van與陳昇並肩站上舞台，3人不時互虧，為全場帶來許多笑聲。

接近午夜，當〈Summer〉前奏響起，全場氣氛逐漸凝聚，而在〈原住民的演唱會〉演唱完畢後，陳昇與新寶島康樂隊帶著全場進行跨年倒數，接著演唱〈歡聚歌〉，現場歌迷全部站起來一起跳舞，在歡暢的音樂與大合唱中交織出難忘的跨年集體記憶。安可部分則與全場歌迷合唱〈台灣好〉與〈擁擠的樂園〉。

陳昇笑稱自己的一切都是孫女的。（圖／宜辰整合行銷提供）

被詢問這次演唱會歌單是否有送給愛妻的歌曲，陳昇表示：「是秘密，自己不擅長用言語表達，愛都在心裡憋到內傷。」2024年跨年演出時，剛好孫女誕生。面對孫女周歲到來，陳昇雖然在跨年演出受訪前還沒有空幫孫女慶祝，但他準備了蛋糕到演出後台，計劃在演出空檔與家人一同為孫女慶生。

被問到是否有送孫女禮物，陳昇霸氣地說：「我所有的一切都是她的了！」最後，今年67歲的陳昇也表示新年立下新希望，期待70歲時能與一起騎車的好友、親弟弟與小叔登上日本富士山；並與歌迷再次約定明年跨年演唱會再聚首，送上滿滿正能量的新年祝福：「馬年一路狂奔！龍馬精神！」

