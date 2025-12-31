陳昇跨年開唱迎孫女1歲生日！ 「我的一切都是她的」三代同堂齊聚同歡

陳昇跨年演唱會正值孫女一歲生日，準備蛋糕一起慶生。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今（31日）晚在台北國際會議中心舉辦《我不是搖滾歌手》跨年演唱會，老婆、兒子帶著小孫女到後台齊聚，三代同堂迎接新年。這天同時也是孫女一歲生日，後台特別準備蛋糕，讓他能在演出空檔替孫女切蛋糕慶生，氣氛溫馨又熱鬧。

談起孫女周歲，陳昇笑說一切真的很巧，去年大約晚上八點、正準備開唱時，孫女誕生了，過了一年仍覺得不可思議。他坦言自己還在適應角色轉換，甚至開玩笑說「都還沒學好當爸爸，就開始要學當爺爺了」，是一段又驚訝又奇特的經驗。被問到要送什麼生日禮物，他滿臉笑容地說：「我這所有的都是她的了啊。」雖然演出前還沒空慶祝，但已準備好蛋糕，等稍晚與家人一起補過生日。

陳昇被問到是否有送孫女禮物，陳昇霸氣地說：「我所有的一切都是她的了！」（宜辰整合行銷提供）

至於演唱會是否有特別送給老婆的歌曲，陳昇則賣關子說是秘密，也坦言自己不擅長用言語或詞句表達情感，很多話都放在心裡，說不出口時反而像是憋成內傷。今年演唱會開場特別營造80年代復古風格，因為這類歌曲合音比重高，他邀來合作二、三十年的老團員一同站上舞台，笑說觀眾別只看他一個人，看整個團隊才過癮。

跨年前夕，陳昇也分享在電視上看到保加利亞預言家婆婆的報導，提到明年11月外星人可能與地球聯繫，他幽默自嘲也許地球上只有他是地球人，其他更聰明的都是外星人。迎接馬年，他送上祝福，希望大家一路狂奔、龍馬精神，也為這場跨年夜留下屬於陳昇式的幽默與溫度。

