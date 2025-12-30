陳昇跨年開41首歌單 打趣捨不得讓別人唱

陳昇30日為今晚登場的2026「我不是搖滾歌手」跨年演唱會總彩排，搶先曝光新歌及舞台造型。被問到曹西平過世，他表示，「早上有聽說」，但曹是綜藝掛，兩人幾乎沒有互動，「別人的事情不熟，也沒有辦法關心」。今年演藝圈接連傳出藝人離世消息，讓陳昇也思念起好友蕭言中，「我那麼好的朋友蕭言中眼巴巴的在我的懷裡死去了！」

陳昇感慨地說，自己與蕭言中早就相約要一起老去，甚至講好不去對方的告別式，「我們說好不送彼此，留下來的人，好好幹自己的事就可以了」，認為活到這個年紀把事情做好、日子過好就是最好的紀念。

而他5年前罹患口腔癌，術後恢復良好，不僅游泳、騎腳踏車自如，還計畫要去爬富士山，他說不會去追究病因，「我沒有戰勝什麼，我只是調整成我要永遠跟它們並存」。

陳昇昨在台北國際會議中心彩排，演唱新專輯歌曲〈鳳凰城〉，以及新寶島康樂隊的〈Hotelu大旅社〉，現場氣氛歡樂。不同於有些歌手喜歡叫觀眾大合唱，他笑說，「其實我很捨不得讓別人唱」，更一口氣開出41首歌單，天氣預報今天是陰雨天，他也歡迎想要躲避風雨的觀眾都來他的演唱會玩。