陳昇遊南半球 砸百萬圓夢
陳昇即將於12月31日在台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會，是他第31次跨年演出。回顧2025年，他一圓心願完成到南半球旅行的夢想，不僅遠赴阿根廷火地島、巴西里約，也去新加坡開畫展、北海道家庭旅遊，足跡踏遍世界。其中最讓他大開眼界的是在巴西里約嘉年華，參與了全球最盛大的狂歡節。
陳昇一抵達巴西里約熱內盧，就被當地熱情、歡樂的氣氛感染，「最讓我意外的是，他們好像全國都沒有在上班，都在開party」，他也入境隨俗，穿著短褲、手拿啤酒和友人漫步到海灘，看到很多大叔只穿三角褲、戴尖尖的胸罩，他笑說：「如果再多待兩天，我也想去買胸罩來穿了！」他停留當地那幾天，「每天在沙灘上發呆，覺得人生到底有什麼意義？」
旅途精采不想創作
其實陳昇早在疫情前就嚮往去「世界盡頭」阿根廷火地島，今年3月受邀赴加州商演，因此決定揪朋友在紐約會合，先飛往布宜諾斯艾利斯，再轉機到火地島，一睹南半球異國風景、大啖牛肉料理，下一站到巴西里約，最後再從荷蘭飛回台灣。
此行他一共去28天，在每一站停留4、5天，也有請當地導遊介紹景點與美食，只不過有腰椎痠痛舊疾的陳昇，無法久坐，只好選擇搭乘商務艙，讓自己躺平，旅費超過100萬元。他坦言，事前猶豫了很久，連老婆都說「你想那麼久了是要省錢嗎？趕快去花光吧。」推動他趕快行動實踐夢想。
如此精采的旅程會不會激發他寫歌創作？他直言：「當然不會啊！到了很美、很讚地方，幹嘛要創作？生活就好啊。」老婆為何沒有同行？他說，「我的夫人不玩這種，她喜歡東京自由行，睡到自然醒。」
第31次跨年像農夫
67歲的陳昇每年依慣例在12月發專輯、舉辦跨年演唱會，與歌迷分享作品，今年第一次只開唱，被問新專輯進度？他笑說：「我早就做好了，什麼事情都這麼順也太理所當然了，我跟企畫部說，你們慢慢出，反正趕得要死也是賣500張。」
是否把旅途所見所聞的心得收錄在專輯中？他直言：「沒有，我寫的是人生。人生本身就是個旅遊。」雖然發片計畫延至明年，但他透露會在跨年演唱會上首唱新歌，「第一首就是新歌〈鳳凰城〉，是寫對80年代的孺慕之情，這張專輯我會向10個人或10個概念致敬。」
新專輯和演唱會同名《我不是搖滾歌手》，陳昇難忘曾被伍佰吐槽不是搖滾歌手，而是個民謠歌手，反問：「搖滾一定要電吉他、冒煙的舞台、電風扇嗎？」並自嘲「我確實不是搖滾的歌手，我不溫暖、不甜蜜，我老是在種東西（寫歌）、收成，我比較像農夫。」（禁止酒駕。飲酒過量，有害健康。）
