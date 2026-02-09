陳昇「我是搖滾畫手」個展喊卡 南美館：取消展覽與相關活動規劃

▲ 圖片翻攝自 陳昇 臉書

台南市 / 林彥廷 綜合報導

陳昇「我是搖滾畫手」個展喊卡 南美館：取消展覽與相關活動規劃歌手陳昇於2023年捲入MeToo風波，隨後坦承性騷，但道歉內容則引發外界質疑。而陳昇新專輯《我不是搖滾歌手》宣布與台南市美術館合作舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」展覽，南美館則於今（9）日表示「鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。」

南美館2月5日時曾發文表示，「2026春節將至，今年南美館特別提前大年初一即開館迎接民眾到來，僅休除夕當天，為了讓民眾在春節期間能有更好的參觀體驗，邀請陳昇團隊合作2026春節檔期展覽，並在大年初五當天舉辦彈唱會，將音樂響宴帶進美術館。然而因經費籌措考量使本案執行之始，即迫近春節假期，館內展覽審查程序，在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理，修正後的詳細展期與相關活動，將在程序盡速完成後公布。」

不過南美館於今日宣布：原訂於南美館辦理之「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，南美館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。目前相關的網頁、社群貼文都被一一刪除。

而根據當時畫展資訊寫道：「『我是搖滾畫手』這一展題，是陳昇2025年《我不是搖滾歌手》（Not A Rockstar）年度音樂創作主題的延伸。因為一些搞搖滾的朋友跟陳昇說他不是搖滾歌手，索性就將自己2025年的音樂創作與表演命名宣告為：『我不是搖滾歌手』。陳昇不是搖滾歌手，那當個『搖滾畫手』總可以吧！也因為尚未自成一『家』，還未達到『畫家』的水平，所以就跟大家說：『我是搖滾畫手』。」

