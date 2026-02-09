陳昇「我是搖滾畫手」個展確定掰了 南美館聲明全文曝光

照片是陳昇過67歲生日。資料照。宜辰整合行銷提供



歌手陳昇原訂2月7日起在台南市美術館（南美館）舉辦個展「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，卻在5日晚間臨時宣布延期；9日，南美館再度聲明宣布活動取消。陳昇曾在2023年7月捲入性騷風波，此次與公立美術館合作辦展，個展曝光後就掀起討論。

南美館9日聲明，原訂於本館辦理之「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。

陳昇2023年7月捲入性騷風波，同年11月在專輯記者會中公開道歉：「I’m really sorry about this.」並自嘲：「這個就是很典型的一個蠢叔叔，做了一張蠢專輯，在一個蠢會議裡，講了一堆蠢話，造成一堆蠢問題。」希望外界給予反省空間，但部分民眾未忘記這次風波。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

