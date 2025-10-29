陳昇「當兵就像一道菜」 目睹同袍脫肛血尿
陳昇昨（10╱29）舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」記者會，談到近來演藝圈閃兵連環爆，他以過來人的經驗分享：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試，當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友。」不過也有辛苦的地方，他透露有同袍因用錯力量，吹太大力導致脫肛、血尿。
過去當兵的那段期間，對陳昇來說很難忘，他表示：「甚至跨年演唱會還曾經邀請過去的軍樂隊同袍一起演出，是很棒的回憶，期待未來跨年演唱會還有機會找大家一起同台。」
談及今年跨年演唱會主題，陳昇笑說常被好友伍佰吐槽不夠搖滾，是「彈吉他的、吹口琴的」，因此決定以「我不是搖滾歌手」為演唱會名稱，為此還在旅程中特別訂製帽子，寫下「NOT A ROCKSTAR」，認為這句話反映了自己多年來對音樂的態度──誠實、自由、不被標籤束縛。演唱會門票10月30日中午12點於KKTIX售票網、全家便利商店FamiPort啟售。
更多太報報導
姚元浩腳掌斷裂縫上百針 體檢驗退免當兵
蕭敬騰看中名錶放話寵妻 王子當小王！老闆Summer這樣說
李洙赫台北跑趴「想當AP家人」 被猜滯台等GD唱大巨蛋
其他人也在看
陳昇舉辦宣布第31次跨年演唱會 當空軍樂隊竟見過蔣經國
【緯來新聞網】歌手陳昇今（29日）宣布第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」，陳昇回憶起自己的從軍歲月緯來新聞網 ・ 20 小時前
陳漢典閃婚Lulu！王偉忠激讚「像個大人了」：找到人生定海神針
舞台劇《明星養老院》2.0 即將於11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出，目前正熱鬧排練中。新婚的陳漢典把劇本中養老院的「共居空間」頻頻說成「同居空間」，監製王偉忠笑說：「漢典！你不要因為終於可以合法同居，就改台詞！」王偉忠表示，漢典結婚之後，人變得很穩定，真的變大人了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中市爆非洲豬瘟 盧秀燕挨批「東徐西盧」黃益中：網友還投訴「這件事」
【論壇中心／綜合報導】台中市爆發非洲豬瘟疫情，盧秀燕今（28）日缺席應變所記者會主持市政會議，她表示，台中市維護食安一向採取「最嚴格標準」，查到什麼就報什麼「絕無隱瞞」，但是疫調卻「漏洞百出」，不只豬瘟場仍驗出病毒核酸，甚至究竟是哪一位獸醫師到現場檢驗，都出現「4位醫師」的「資訊落差」，讓民進黨台中市議員周永鴻忍不住痛批「盧秀燕就是徐榛蔚2.0、東徐西盧」，防疫延誤、責任推託、說謊卸責，市府的每一步都讓疫情更失控。民視 ・ 8 小時前
近三成人認識不足 40-50歲中壯年也淪黃斑部病變患者
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 根據統計，全球約有逾22億民眾受眼科疾病困擾，其中黃斑部病變更是威脅視力健康的最大元凶之一，不過，最新一份「亞太視力健康調查」結果卻發現，有近三成民眾對於老年性黃斑部病變認識不足或毫無認知。衛生福利部就攜手中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會提醒民眾建立「及早篩檢、積極治療」的正確概念。 接軌世界視覺日，衛福部是與中...匯流新聞網 ・ 18 小時前
影／Lulu新婚就上演吵架大戲 陳漢典甜喊：妳是我每天起床的動力
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤「李國修紀念作品《半里長城》笑噴版」開演在即，屏風表演班在社群平台陸續釋出排練花絮，21日排練時，眾人為Lulu與陳漢典送上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
兒棄屍90歲母「如真空熟成肉」：有味道…就多套1層塑膠袋 解剖出爐！
真相只能從遺體上找！台南麻豆一名67歲傅姓男子日前帶90歲郭姓母親外出後音訊全無，原來他將老母親棄屍在嘉義大埔阿婆灣附近山區，理由是是想讓母親回歸自然，他伴屍多日，「一旦有味道就多套1個塑膠袋」，手法宛如將肉品真空「密封」，檢方相驗郭母毫髮無傷、遺體保存良好，表情安詳。今（29）日解剖初判無創傷證據，死因仍待毒藥物鑑定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助
昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...聯合新聞網 ・ 6 小時前
〈中華文薈〉在蓄力中彈射出自己的生命 ——關於 簡名袖的畫
■李郁筠 於我而言Ruby的畫作一直給我充滿童趣的感受，像是一幅幅畫給大人的童話故事…中華日報 ・ 7 小時前
鬼鬼鮮少聯繫王子 姚元浩腳掌斷免兵役
王子（邱勝翊）29日被粿粿老公范姜彥豐怒轟2人「道德淪喪、婚內出軌」，同期以《我愛黑澀會》出道、合拍《黑糖瑪奇朵》的吳映潔（鬼鬼）與姚元浩、莎莎出席實境節目《嗨！營業中》第六季記者會，坦言她與王子鮮少聯繫，「我對他本人沒有太深度的了解，我是認識節目上的他，出社會後他可能不是最了解我的人，我也不是最了解他的人」。中時新聞網 ・ 9 小時前
藍批中央欲轉移邊境管制責任 海關反擊了：6天已攔15公斤違規豬肉製品
即時中心／徐子為報導台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發各界關注，國民黨今（29）天批評政府企圖轉移邊境管制不利的責任。對此，財政部關務署出面反擊指出，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，自本月24日加強抽核以來查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤。民視 ・ 16 小時前
IVE Rei出道4年引4風潮！ 讓倒V翻紅、發明「蝴蝶結愛心」全韓都在比
IVE Rei出道4年引4風潮！ 讓倒V翻紅、發明「蝴蝶結愛心」全韓都在比娛樂星聞 ・ 12 小時前
砸17億搶人！趙露思新東家出手闊氣 強勢回歸演藝圈倒數
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導大陸女星趙露思與前東家「銀河酷娛」之間的合約風波，近日出現戲劇性轉折。外傳她已轉投新公司「虎鯨文娛」，原先高達17億...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這樣喝水當心是在「喝細菌」！營養師教你洗對水壺 養成3習慣提升喝水品質
喝水是維持身體健康的重要環節，但許多人在使用水瓶或水壺時，卻常踩到「地雷誤區」，導致喝水品質大打折扣，甚至是在「喝細菌」。營養師指出，選擇水壺的材質、裝填的飲品種類，以及養成清潔習慣，都是影響飲水健康健康2.0 ・ 1 個月前
不是王大陸？網提閃兵風波「最大受害者是他」：人設崩壞
王大陸閃兵案延燒，棒棒堂多位成員被波及，小杰交保、王子稱因家族遺傳病史未服役。近日模特兒范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌並點名王子，讓他再度陷入風波。從閃兵爭議到出軌傳聞，王子被網友嘆為「最大受害者」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
滿街盧秀燕照片挨酸「東徐西盧」 台中廚餘養豬場稽查率全國倒數
台中市梧棲區一處使用廚餘養豬的豬場爆發非洲豬瘟，震撼全台。台中市長盧秀燕昨（28日）缺席應變所記者會，改主持市政會議，雖然強調台中市維護食安一向採取「最嚴格標準」，絕無隱瞞，但疫調過程卻屢遭質疑漏洞百出，光是「哪一位獸醫師進場採檢」，就出現四種不同說法，民進黨市議員周永鴻痛批：「盧秀燕就是徐榛蔚2.0，東徐西盧！」鏡新聞 ・ 1 天前
桃園花彩節7大巨型「帽子歌后」主題裝置吸睛
(記者謝政儒綜合報導)「2025桃園花彩節-花彩飛揚」11月1日起至11月9日將在桃園大溪月眉休閒農業區盛大登場，展區設置7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成為今年活動亮點。大溪是「帽子天后...自立晚報 ・ 12 小時前
陳昇曝當兵往事！參加3年國慶閱兵 親眼見前總統蔣經國
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導歌手陳昇第31次跨年演唱會名為〈我不是搖滾歌手〉，將於明（30）日中午12點開放售票。陳昇今（29）日在記者會上搶先演唱全...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
姚元浩腳掌斷裂縫上百針 體檢驗退免當兵
姚元浩昨（10╱29）與鬼鬼（吳映潔）、莎莎出席《嗨！營業中》第6季記者會，近來演藝圈深陷閃兵風暴，沒當兵的他透露13歲時因到山上玩跳水，右腳掌斷裂，「內外所有的韌帶都斷掉，縫了3、400針」。長大後去體檢，「醫生就說太嚴重了，所以很快就收到免役證明書」。太報 ・ 13 小時前
還在大陸黑名單！被問是否願赴中見習近平 黃國昌表態：當然不排斥
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌今（30）日上廣播節目千秋萬事接受專訪，被主持人問及準國民黨主席鄭麗文稱只要對兩岸和平有幫助，願見中...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中梧棲一處養豬場近日爆發非洲豬瘟疫情，豈料，市長盧秀燕第一時間接受記者聯訪時，不但沒有正面回應，竟要媒體多報導購物節，消息一出引起極大爭議；不過，購物節爭議似乎尚未落幕，民進黨台中市議員陳淑華今（30）日上午在議會質詢時，便提到有接獲民眾想打電話給市府問清理廚餘事宜，但電話一頭出現宣傳購物節語音，經副市長黃國榮確定電話是市府總機後，陳淑華痛批「都什麼時候了？」。民視 ・ 2 小時前