陳昇「當兵就像一道菜」 目睹同袍脫肛血尿

陳昇昨（10╱29）舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」記者會，談到近來演藝圈閃兵連環爆，他以過來人的經驗分享：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試，當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友。」不過也有辛苦的地方，他透露有同袍因用錯力量，吹太大力導致脫肛、血尿。

過去當兵的那段期間，對陳昇來說很難忘，他表示：「甚至跨年演唱會還曾經邀請過去的軍樂隊同袍一起演出，是很棒的回憶，期待未來跨年演唱會還有機會找大家一起同台。」

談及今年跨年演唱會主題，陳昇笑說常被好友伍佰吐槽不夠搖滾，是「彈吉他的、吹口琴的」，因此決定以「我不是搖滾歌手」為演唱會名稱，為此還在旅程中特別訂製帽子，寫下「NOT A ROCKSTAR」，認為這句話反映了自己多年來對音樂的態度──誠實、自由、不被標籤束縛。演唱會門票10月30日中午12點於KKTIX售票網、全家便利商店FamiPort啟售。

