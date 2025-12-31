陳昇40歌曲飆唱近5小時陪跨年 笑談外星人預言：只有我是地球人

【緯來新聞網】歌手陳昇31日舉辦跨年演唱會《我不是搖滾歌手》，近五小時40首歌曲的演出，從新作到經典，從獨唱到合唱，陪伴全場觀眾走過歲末最後一夜，迎向嶄新的2026年。演唱會一開場，陳昇沒有急著開唱，而是先將所有團員一一唱名介紹，從老班底到長年合作的音樂夥伴，彷彿一場隆重又親切的年度點名。他緊接著分享曾看到保加利亞盲眼預言家表示，明年11月可能會有外星人與地球人聯繫，他幽默地說：「也許地球上只有我是地球人，所有比我聰明的人都是外星人。不知道2026會發生什麼事，很珍惜能在這裡跟大家相聚，每一場跨年都有非凡的意義。」

陳昇舉辦跨年演唱會《我不是搖滾歌手》。（圖／攝影組）

隨後，新專輯作品〈鳳凰城〉樂音緩緩響起，成為跨年夜的序章，也象徵重生與時間流轉的開始。陳昇接連帶來多首經典代表作，音樂情緒逐步鋪展。熟悉的旋律一首接一首出現，讓全場歌迷很快進入專屬於陳昇的音樂宇宙。當快歌段落登場，現場氣氛瞬間升溫，陳昇與新寶島康樂隊熱歌勁舞的節奏，證明即使自稱「不是搖滾歌手」，跨年夜依然能唱得全場站立、揮舞雙手。



整場演唱會曲目橫跨創作生涯多個時期，既有陪伴歌迷多年的經典作品，也融入近年來多張新專輯的全新能量。當熟悉的昇式經典情歌旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，場面熱烈；快歌段落更是熱歌勁舞不間斷，陳昇也笑說：「我不是搖滾歌手，但跨年夜，就是要唱到大家都不想回家。」

陳昇換上西裝外套搭配粉色水洗牛仔褲，曲目也轉入更具故事性的經典作品。（圖／攝影組）

演唱會中段，陳昇換上西裝外套搭配粉色水洗牛仔褲，曲目也轉入更具故事性的經典作品。當唱到人氣情歌〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉，陳昇也走下舞台到觀眾席，與觀眾握手、擁抱近距離互動。〈冰點〉在舞台上迎來特別版本，創作女歌手PiA驚喜現身，與陳昇一同演唱，兩種世代的聲音交疊，讓這首作品多了新的情感層次。緊接著〈北京一夜〉響起，全場跟著熟悉的旋律合唱，瞬間將時間拉回無數歌迷初識陳昇的年代。隨著演出推進，新寶島康樂隊正式登場，黃連煜與阿Van與陳昇並肩站上舞台，三人不時互虧為全場帶來許多笑聲，一首首代表作接連演出時，台上台下形成最純粹的音樂交流，也讓跨年夜多了濃厚的人情味與土地氣息。



接近午夜，當〈原住民的演唱會〉前奏響起，全場氣氛逐漸凝聚。這首歌不只是經典，更是陳昇跨年演唱會中最具儀式感的存在。隨著歌曲進行，全場觀眾在歌聲中共同倒數，於歌曲尾聲跨越2026年的第一分鐘，昇式的倒數時刻只有歡暢的音樂與全場大合唱交織出的集體記憶。跨年後，演唱會仍未結束。陳昇換上安可T恤，再次回到舞台，帶來全場集體合唱的〈台灣好〉，祝福最愛的故鄉台灣，讓跨年的喜悅持續延燒，最後在昇哥1988年第一張專輯主打歌〈擁擠的樂園〉結束演唱會。



近五小時的演出，沒有公式化的流程，只有歌單自然流動的情緒與時間。《我不是搖滾歌手》不只是一場跨年演唱會，更像是一封寫給歌迷的年度長信。陳昇用一首首陪伴無數歲月的歌曲，與全場一起告別過去、迎接未來，也為2026年的第一天，留下最溫柔而深刻的開始。

近五小時的演出，沒有公式化的流程，只有歌單自然流動的情緒與時間。（圖／攝影組）

被詢問這次演唱會歌單是否有送給昇嫂的歌曲，陳昇表示：「是秘密，自己不擅長用言語表達，愛都在心裡憋到內傷」。而去年跨年演出時，剛好孫女誕生，面對孫女周歲到來，陳昇雖然在跨年演出受訪前還沒有空幫孫女慶祝，但也準備蛋糕到演出後台，準備在演出空檔與家人一同為孫女慶生。被問到是否有送孫女禮物，陳昇霸氣地說：「我所有的一切都是她的了！」最後，今年67歲的陳昇也表示新年立下新希望，期待70歲時能與一起騎車的好友、親弟弟與小叔登上日本富士山；並與歌迷再次約定明年跨年演唱會再聚首，送上正能量滿滿的新年祝福：「馬年一路狂奔！龍馬精神！」

