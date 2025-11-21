陳明澤促嚴查土方管理 避免不肖業者違法介入

市議員陳明澤指出，近期傳出勞務標案得標廠商有違法不當處理底渣前科，他要求市府成立專案小組稽核。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳明澤廿一日總質詢肯定市府積極解決、改善廢棄土方管理問題，但也傳出近期勞務標案得標廠商有違法不當處理底渣前科，他要求市府成立專案小組稽核。

陳議員表示，過去市府擴大解釋農業發展條例施行細則，導致可合法再利用的土方被擋下、工程受阻，雖肯定市府積極解決問題，但近期卻發現市府勞務標案得標廠商有不良前科紀錄。

他也強調，土石方以「方」或「噸」為計價差異甚大，如申報不實恐讓公務員陷於觸法風險，要求市府加強稽核，避免不肖業者藉機牟利、保護基層公務員。

陳議員建議以高捷路竹、湖內往北銜接台南捷運，打造高雄—台南一日生活圈；另高鐵外環道湖內至茄萣段預定開闢卅米道路，可一併納入路網綜合檢討。

岡山路竹延伸線因缺工、缺料及管線遷移造成延宕，陳議員質疑2A、2B期程均可能遞延。

陳議員也指出，部分原縣區工業區未劃設細部計畫道路，建議市府儘速補正。都發局回應將通盤檢討並研議容積移轉等取得方式。

他同時關切興達海洋科學園區與漁港利用，要求市府積極推動興達海洋科學園區可行性評估，並改善興達漁港遠洋泊區環境，同時建議爭取設置臨時拆船場，協助拆解報廢漁船。