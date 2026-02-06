陳明澤決定交棒女兒 挺陳琳潔爭取黨內提名

資深議員陳明澤決定交棒女兒陳琳潔，爭取民進黨市議員提名，六日完成登記，正式投入選戰。（陳琳潔提供）

記者吳文欽／高雄報導

資深議員陳明澤決定交棒女兒陳琳潔，爭取民進黨市議員提名，為了鄉親福利與地方建設持續努力，陳琳潔已於六日完成登記，正式投入選戰。

陳琳潔，英國倫敦大學公共行政碩士，擁有台灣、美國雙會計師資格，長期投入公共事務，專業可靠、腳踏實地，期盼以年輕世代的力量，承擔守護民主、服務鄉親的責任，延續父親陳明澤多年來為民服務的精神，懇請鄉親前輩支持在地的女兒。

陳琳潔長期投入公益親子活動，鼓勵並培訓 心智圖課程，更積極推廣兒童科丁教育與 AI教育，讓原本屬於偏鄉的孩子，也能及早與科技接軌，培養邏輯思考與未來競爭力，為孩子打造更多可能。她相信，教育不能等，孩子的未來更不能被城鄉差距限制。

陳其邁市長推薦說，陳琳潔學有專業及經驗，跟隨父親見習多年，以後一定會是傑出的議員，而且琳潔當選，爸爸陳明澤和媽媽郭淑容三人一起服務，是鄉親的福氣。