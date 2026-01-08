陳明珠演《有真與有真》壓力大到「背部冒疹吃藥治不好」 3月再演打算邀媽媽現場觀戲

音樂劇《有真與有真》將於3月起在北、中、高雄巡迴演出，今（8日）大甜、康雅婷與陳明珠出席記者會。

韓國授權音樂劇《有真與有真》在台演出後口碑載道，2026年將再度回歸，並規模升級登上台北表演藝術中心藍盒子、台中國家歌劇院及高雄衛武營巡迴演出。本次巡演亮點為「台韓雙卡司」同台交織，除了台灣原班人馬大甜、陳明珠、康雅婷回歸，更特邀韓國實力派演員林贊玟、姜知慧於3月抵台演出，將首爾大學路累積超過300場的舞台能量原味呈現。票券於今（8日）正式啟售，並同步推出台韓雙卡司優惠套票，回應廣大樂迷的敲碗期待。

本劇改編自韓國銷量突破30萬冊的同名小說，講述兩位同名少女在成長過程中，如何面對難以言說的傷痛，並在彼此陪伴下尋找出口。對於再次接演「大有真」一角，跨界演出的陳明珠驚爆去年首演時，曾因壓力過大導致「心因性過敏」，背部大面積起疹，看遍名醫、服用類固醇皆無效，醫生甚至一度勸其放棄演出。陳明珠坦言，100分鐘內僅兩位演員撐全場，台詞與唱功挑戰極大，沒想到演完戲疹子竟不藥而癒；今年宣布加場，她笑稱「紅疹又隱約浮現」，但仍希望透過更鬆弛的表演，傳遞劇中「這不是你的錯」的核心安慰。

C Musical藝術總監張芯慈（左二）表示《有真與有真》是有使命感的作品。

除了演員身心的極限挑戰，今年演員們更有意將戲中的「母女和解」延伸至戲外。去年首演時，陳明珠與大甜皆因過於緊張而不敢邀請家人，今年兩人一致表示要邀請媽媽進場觀戲。陳明珠感性表示，這齣戲不僅關乎創傷，更有許多母女間的情感修復，她甚至開玩笑向導演許願，希望能安排媽媽上台對唱特別謝幕。大甜則分享，劇中多處場景會讓她聯想到青春期與母親爭吵的畫面，期待今年能以更游刃有餘的狀態，帶著媽媽一起在劇場中擁抱過去的自己。

陳明珠去年音樂壓力過大，竟導致心因性過敏。

