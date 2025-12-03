陳明珠空窗10年貫徹客家精神 攢3千萬博愛特區置產
【緯來新聞網】陳明珠今早（3日）出席凍卵協會TEFA為女性生育自主權發聲記者會，開心分享近期砸3千多萬元買下人生第二間房，「權狀是40幾坪，實際的話室內使用好像20多坪」，地點就在台北市博愛特區，透露是在好時機出手。
陳明珠買下更大間的房。（圖／記者王人傑攝）
37歲陳明珠主持多檔客語節目與活動、有「客家妹」稱號，在演藝圈默默耕耘多年，自認沒有太多的物欲，且想到人在離開時什麼都帶不走，希望把時間跟錢都放在製造美好回憶上「就換一間大房子」。
秉持「客家精神」，她多年來節省、少買精品，「我的錢都是花在買房子」，第一間房即將要賣掉，新房計畫明年搬進去。她大方透露新房就在記者會場地「張榮發基金會」附近，相當市中心。新房本有3房，陳明珠打算將房間打成一間，目前還沒裝修，「希望明年我生日的時候可以邀請大家來採訪我新家」。
陳明珠秉持客家精神。（圖／記者王人傑攝）
此外，對於昔日恩師黃子佼違法持有大量未成年影像，本以違反《兒童及少年性剝削防制條例》被求刑，後來和30多位被害人達成和解，二審改依違反《個人資料保護法》判處有期徒刑1年6個月、緩刑4年。
陳明珠表示，有透過新聞媒體看到這個消息，「然後就是很尊重司法所有的判決，也祝福所有的人都能夠一切更好、一切安好」。
身為珠台灣凍卵協會TEFA大使，她空窗大約已10年，早在2年前就考慮凍卵，但始終未行動，即將滿38歲了，近期應該會付諸行動。
陳明珠準備去凍卵。（圖／記者王人傑攝）
