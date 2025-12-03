陳明珠空窗10年 砸3000萬入住博愛特區

「客家妹」陳明珠3日出席凍卵協會活動，37歲的她坦言，爸媽常對她催婚、催生，但她表示，目前已經空窗10年，身邊沒有任何的對象，生活重心都放在工作和兩隻貓身上；陳明珠昨也公開好消息，表示近期成功在台北市博愛特區買了3000多萬新房，地點就在總統府附近，期待明年可以和貓咪們一起搬進新家。

這是陳明珠的第二間房，她直言，平常沒有買精品的習慣，都把錢存下來買房，製造更多美好的回憶，「我的第一間房也準備要賣掉了」。陳明珠新家權狀約40坪，實際坪數約20坪，對她和貓咪們來說空間足夠，她打算把原本的3房格局打通成一房，卻被爸媽問話，「我爸媽說，沒有要留房間給我們嗎？我說我會多買一張新床墊，不用擔心沒地方睡」。

此外，陳明珠過往是黃子佼的徒弟，如今恩師因為涉及持有未成年性影像等負面形象纏身，近期又大動作發聲明，表示跟被害者已經和解。對此，陳明珠說：「有透過新聞媒體看到這個消息，我尊重司法所有判決，也祝福所有人一切都安好。」