陳明珠被醫生警告「我治不了妳」！時隔1年這症狀又來了
韓國授權療癒系音樂劇《有真與有真》3月起將再度展開台北、台中與高雄巡演，原班卡司大甜、陳明珠、康雅婷回歸，去年首度參與音樂演出的陳明珠8日受訪時笑著自問：「怎麼今年又答應了？」原來她去年接演壓力大到爆棚，從上課第一天整個背就起大片疹子長達數個月，連醫生都束手無策說「這是心因性，我治不了妳」，結果演出完隔天疹子就全退了。
陳明珠說，她真的不知道演音樂劇這麼難，因為是2個演員在台上連續演出90多分鐘，一開始她只是在社群發限動問大家有什麼想要QA，有人問「有沒有機會看妳演音樂劇？」，她回「希望有機會可以」，劇團藝術總監張芯慈的朋友看到就問她「真的想演嗎？」，她說「對啊」，「然後劇本就來了，經紀人就簽約了，沒想過這麼困難！」
她說當時用了各種吃的、擦的類固醇治療都沒效，醫生還半開玩笑說「妳不要演了」；這次開始上課排練後，後腳又馬上起了疹子，還好面積變小，「好像真的被友真附身了！以為情緒代謝很快，沒想到身體上有疤痕」，尤其最近她要備戰主持《2026超級巨星紅白藝能大賞》壓力更大，慶幸都是團隊一起合作。
陳明珠和大甜飾演的「大友真」將輪流與康雅婷飾演的「小友真」對戲，兩人都期待這次媽媽能坐在台下看劇，因為去年她們都怕媽媽看了可能會哭太慘，陳明珠說，「去年我第一次演，怕我媽在台上哭最大聲，我會在台上發瘋。因為我朋友來看我演出，很誇張，我一出來他就哭了，像是看到女兒成果發表會般。今年我還沒邀請媽媽，相信她會沒有事情，但我會請我媽第二天來，怕她第一天來會影響我的情緒」。大甜則很開心今年會到台中、高雄演出，因為她是台中人，方便家人來看劇。
藝術總監張芯慈表示，劇團也希望好的作品希望能一直演，這齣戲的議題還另有使命，「不好的事情持續發生，我們無法阻止壞人做壞事，也不是想要勾起創傷記憶，是希望每個人都能成為溫暖、安全的存在，成為接住有真的那雙手」。
