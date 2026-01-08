陳明珠一演音樂劇 壓力大到慣性起疹

韓國授權療癒系音樂劇《有真與有真》3位主演大甜（左起）、康雅婷、陳明珠，8日出席記者會分享演出心情。（林淑娟攝）

韓國授權療癒系音樂劇《有真與有真》3月起將再度展開台北、台中與高雄巡演，原班卡司大甜、陳明珠、康雅婷回歸，去年首度參與音樂演出的陳明珠8日受訪時笑著自問：「怎麼今年又答應了？」原來她去年接演壓力大到爆棚，從上課第一天整個背就起大片疹子長達數個月，連醫生都束手無策說「這是心因性，我治不了妳」，結果演出完隔天疹子就全退了。

陳明珠說，她真的不知道演音樂劇這麼難，因為是2個演員在台上連續演出90多分鐘，一開始她只是在社群發限動問大家有什麼想要QA，有人問「有沒有機會看妳演音樂劇？」她回「希望有機會可以」，劇團藝術總監張芯慈的朋友看到就問她「真的想演嗎？」她說「對啊」，「然後劇本就來了，經紀人就簽約了，沒想過這麼困難！」

她說當時用了各種吃的、擦的類固醇治療都沒效，醫生還半開玩笑說「妳不要演了」；這次開始上課排練後，後腳又馬上起了疹子，還好面積變小，「好像真的被友真附身了！以為情緒代謝很快，沒想到身體上有疤痕」，尤其最近她要備戰主持《2026超級巨星紅白藝能大賞》壓力更大，慶幸都是團隊一起合作。