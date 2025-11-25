陳明真以真摯信仰走入《農曆三月二十三》 十年後回到朝天宮感恩滿載

娛樂中心/洪雨汝報導

宗教奇幻電影《農曆三月二十三》近日受邀參加中和枋寮威遠壇的入火儀式，象徵電影正式啟動宣傳。威遠壇是台灣前三大知名且具有深厚歷史的道壇，活動當天信眾雲集，氣氛莊重又熱烈。製作人王重正與監製陳孟吟親自帶領主演楊子儀、陳明真、梁佑南、邱凱偉一同出席。

王重正表示，電影將於2026年5月盛大上映，片名以媽祖聖誕命名，不僅呼應信仰文化，也點出作品的核心精神。他強調，《農曆三月二十三》是一部正統道教題材的宗教電影，從媽祖在人世間展現的大慈與光輝為切入點，深入討論信仰的力量、因果輪迴與解冤釋結，進一步探索人性與生命價值。他希望觀眾不只是在電影院看一部電影，而是能真正感受到信仰所帶來的力量。

飾演大媽祖的梁佑南坦言，拍攝期間彷彿經歷一場心靈洗滌，角色的慈悲能量讓她在每一場戲都備受觸動。她也誠摯呼籲觀眾屆時進戲院支持，「有看有保庇」。電影卡司陣容堅強，包括楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、陳明真、何蓓蓓、蔡阿炮、顏邦智等多位實力派演員，共同打造屬於台灣民間信仰的奇幻世界。

男主角楊子儀在片中挑戰反派「黑豬」一角，以強烈的眼神戲讓導演大讚「邪氣十足」。片中多場武打戲更讓他演得大呼過癮，電影拍攝地點選在雲林北港朝天宮周邊，完整呈現庶民文化與地方信仰的真實樣貌。





枋寮威遠壇道長：林威呈（中）、華人宗教研究中心主任：林振源博士（右）







陳明真飾演「三媽」分享，十年前她在朝天宮求得金鏟子，後來順利迎來兩個寶貝，因此這次回到北港朝天宮拍戲，她每天都心懷感謝。





邱凱偉則飾演雷法宗師，角色極具藝術象徵性，他坦言劇本寫法相當抽象，幸好在導演的引導下才順利掌握角色的精神與意象。

為了推廣台灣的宗教文化與電影內容，王重正特別串連全台八十八間宮廟共同宣傳，打造前所未見的信仰聯動。他表示，這次不只是電影造勢，更像是一場信仰旅程，希望能讓這部作品深入每一個人的心，讓善念在社會中持續流動。





