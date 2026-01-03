陳明真化身最暖媽祖 10年前北港求子拍戲還願

記者王丹荷／綜合報導

金牌製片人王重正領軍的宗教奇幻大片《農曆三月二十三》，找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等實力派演員飆戲，陳明真飾演的劇團團長專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量，走的是溫暖而貼近人心的路線。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」

談到電影的主題核心「因果輪迴」與「解冤釋結」，陳明真解釋：「劇情牽扯到三世的因緣，其實就是在勸大家可以去原諒或放下傷害。如果你能在這一世可以放下，你就得到了真正的解脫。」她透露劇本真的「很有料」，也忍不住對觀眾喊話：「這三世因緣的糾葛說真的不容易看清楚，所以大家看這部電影時，真的要很專心！」

在拍攝這部心靈電影的過程，陳明真也將個人的修行觀融入其中。她認為，所謂的「修行」就是「向內審視自己」，包括反省與檢討今日的行為。陳明真說：「我每天都會提醒自己，有沒有多做了1件小善事，所謂的善事，就是你可以讓人家歡喜的事情都叫善事。當我能讓人家歡喜，我自己心裡頭也會感到非常喜悅和開心，這就是我每天出門的動力。」

這份平靜與喜悅，也反映在她內斂而深刻的演技上。她表示導演要求用眼神傳達情懷，情緒要慢慢地有層次的宣洩，「我自己的演戲方式感覺有提升了1個境界，真的是很珍貴的收穫。」奇妙的是，這次電影的主景地，正是陳明真多年前求子的希望之地：北港朝天宮。她感性表示，當年在求子最艱難時，聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來真的順利誕下雙胞胎。

「真的沒想到，10多年後我竟然是因為拍電影回到這裡！」她坦言，在朝天宮拍攝時，她每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝，讓這次的演出更添一重意義。《農曆三月二十三》預計2026年5月7日全臺上映。

《農曆三月二十三》陳明真用藝術傳遞正能量。（北投映像電影提供）

陳明真在電影《農曆三月二十三》飾演劇團團長。（北投映像電影提供）