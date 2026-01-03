陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」

陳明真在電影《農曆三月二十三》中化身「最暖媽祖」。（圖／北投映像電影）

昔日玉女陳明真這次回歸大銀幕，直接挑戰「神級」角色！由金牌製片人王重正領軍的宗教奇幻大片《農曆三月二十三》，找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren邱凱偉、方琦等實力派演員大飆戲，近日陳明真受訪時大方分享拍攝秘辛，並分享她從昔日玉女歌手蛻變為堅強母親的歷程。

宗教奇幻電影《農曆三月二十三》，找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren邱凱偉、方琦等演員演出。（圖／北投映像電影）

陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」

廣告 廣告

聊到電影核心的「因果輪迴」、「解冤釋結」，陳明真透露這部戲的劇本真的「很有料」，劇情一口氣牽扯了三生三世的恩怨情仇，絕對不是爆米花電影那麼簡單。電影裡因果糾葛的用意，就是要勸大家「解冤釋結」。她進一步解釋：「劇情牽扯到三世的因緣，其實就是在勸大家可以去原諒或放下傷害。如果你能在這一世可以放下，你就得到了真正的解脫。」她也忍不住對觀眾喊話：「這三世因緣的糾葛說真的不容易看清楚，所以大家看這部電影時，真的要很專心！」

在拍攝這部心靈電影的過程，陳明真也將個人的修行觀融入其中。她認為，所謂的「修行」就是「向內審視自己」，包括反省與檢討今日的行為。陳明真說：「我每天都會提醒自己，有沒有多做了一件小善事，所謂的善事，就是你可以讓人家歡喜的事情都叫善事。當我能讓人家歡喜，我自己心裡頭也會感到非常喜悅和開心，這就是我每天出門的動力。」而這份平靜與喜悅，也反映在她內斂而深刻的演技上。她提到導演要求用眼神傳達情懷，情緒要慢慢地有層次的宣洩，「我自己的演戲方式感覺有提升了一個境界，真的是很珍貴的收穫。」

奇妙的是，這次電影的主景地，正是陳明真多年前求子的希望之地：北港朝天宮。她感性表示，當年在求子最艱難時，聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來真的順利誕下雙胞胎。「真的沒想到，十多年後我竟然是因為拍電影回到這裡！」她坦言，在朝天宮拍攝時，她每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝，讓這次的演出更具意義。電影《農曆三月二十三》預計2026年5月7日全台上映。

陳明真曾為了求子經歷過一段辛苦的時光。（圖／北投映像電影）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是