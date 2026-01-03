陳明真曝10年前求子「神蹟」最艱難時虔誠許願...順利誕下雙胞胎

昔日紅遍大街小巷、受封「軍中情人」的玉女歌手陳明真，正式宣佈回歸大銀幕。在最新宗教奇幻電影《農曆三月二十三》中，陳明真挑戰演繹具有「神級」精神的核心角色，不僅大方分享拍攝秘辛，更首度吐露從昔日玉女歌手蛻變為堅強母親後，對人生因果與修行的深刻體悟，直言：「放下『它』，才是真正的解脫。」

陳明真此次在片中飾演「三媽」，角色設定打破傳統神明威嚴神聖的既定印象，走的是「暖心實力派」路線。她在劇中化身為一位平凡卻偉大的劇團團長，專門收養弱勢孩童，並透過藝術傳遞正能量。

陳明真笑稱，這部片不拍高高在上的神蹟，而是拍出媽祖的靈魂，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家。這種充滿人情味的設定，讓我第一眼看到劇本就深受感動，這份愛真的很有力量」。

電影《農曆三月二十三》劇情圍繞著宗教觀點中的「因果輪迴」與「解冤釋結」。陳明真透露，劇情橫跨三生三世的恩怨，絕非單純的商業爽片。「劇情牽扯到三世的因緣，其實是在勸大家原諒與放下」。陳明真表示，生命中的糾葛往往難以看清，若能在這一世學習放下傷害，才能得到真正的靈魂解脫。她也特別向觀眾喊話：「這部片藏有很多細節，看戲時一定要非常專心，才能看清『它』帶來的因果啟示。」

奇妙的是，這次電影的主景地，正是陳明真多年前求子的希望之地：北港朝天宮。她感性表示，當年在求子最艱難時，聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來真的順利誕下雙胞胎，「真的沒想到，十多年後我竟然是因為拍電影回到這裡」！她坦言，在朝天宮拍攝時，她每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝，讓這次的演出更添意義。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導