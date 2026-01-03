陳明真重返大銀幕！昔日玉女升級「神級角色」信仰片演技爆發

記者林汝珊／台北報導

昔日玉女陳明真回來了！這次回歸大銀幕，還直接挑戰「神級」角色！由金牌製片人王重正領軍的宗教奇幻大片《農曆三月二十三》，找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等實力派演員大飆戲。近日陳明真受訪時大方分享拍攝秘辛，並分享她從昔日玉女歌手蛻變為堅強母親的歷程。

在拍攝這部心靈電影的過程，陳明真也將個人的修行觀融入其中。她認為，所謂的「修行」就是「向內審視自己」，包括反省與檢討今日的行為。陳明真說：「我每天都會提醒自己，有沒有多做了一件小善事，所謂的善事，就是你可以讓人家歡喜的事情都叫善事。當我能讓人家歡喜，我自己心裡頭也會感到非常喜悅和開心，這就是我每天出門的動力。」

陳明真主演《農曆三月二十三》。（圖／北投映像電影提供）

這份平靜與喜悅，也反映在她內斂而深刻的演技上。她提到導演要求用眼神傳達情懷，情緒要慢慢地有層次的宣洩，「我自己的演戲方式感覺有提升了一個境界，真的是很珍貴的收穫。」

奇妙的是，這次電影的主景地，正是陳明真多年前求子的希望之地：北港朝天宮。她感性表示，當年在求子最艱難時，聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來真的順利誕下雙胞胎。

「真的沒想到，十多年後我竟然是因為拍電影回到這裡！」她坦言，在朝天宮拍攝時，她每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝，讓這次的演出更添一重意義。電影《農曆三月二十三》預計2026年5月7日全台上映。

