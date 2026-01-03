陳明真重返求子地 還原神蹟「真的沒想到」

陳明真到北港朝天宮拍《農曆三月二十三》。北投映像電影提供



陳明真和音樂製作人老公季忠平結婚15年，育有11歲雙胞胎兒子，近日回歸大銀幕，在宗教奇幻電影《農曆三月二十三》飾演「三媽」，巧的是主景地正是她多年前求子之地——北港朝天宮，她感性表示，當年在求子最艱難時聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來在48歲順利誕下雙胞胎，「真的沒想到，10多年後我竟然是因為拍電影回到這裡」！坦言每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝。

而陳明真這次飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線，她化身劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量，陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的精神，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛」。

聊到電影核心的「因果輪迴」、「解冤釋結」，陳明真透露劇情牽扯了三生三世的恩怨情仇，用意就是要勸大家「解冤釋結」，她進一步解釋：「劇情牽扯到三世的因緣，其實就是在勸大家可以去原諒或放下傷害。如果你能在這一世可以放下，你就得到了真正的解脫。」也忍不住喊話：「這三世因緣的糾葛說真的不容易看清楚，所以大家看這部電影時，真的要很專心。」

在拍攝這部心靈電影的過程，陳明真也將個人的修行觀融入其中，「我每天都會提醒自己，有沒有多做了一件小善事，所謂的善事，就是你可以讓人家歡喜的事情都叫善事。當我能讓人家歡喜，我自己心裡頭也會感到非常喜悅和開心，這就是我每天出門的動力」。

製片人王重正領軍的《農曆三月二十三》卡司還有梁佑南、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等演員，定檔5月7日上映。

