陳明真48歲生下雙胞胎 拍戲還願曝10年前北港求子

【緯來新聞網】陳明真回歸大銀幕，直接化身最暖媽祖挑戰「神級」角色，她在電影《農曆三月二十三》飾演劇團團長，專門收養弱勢孩子。陳明真笑說，導演王重正不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」

陳明真在《農曆三月二十三》飾演充滿愛心的劇團團長。（圖／北投映像電影提供）

《農曆三月二十三》找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等人同台演出。聊到電影核心的「因果輪迴」、「解冤釋結」，陳明真表示電影劇情牽扯了三生三世的恩怨情仇，「其實就是在勸大家可以去原諒或放下傷害。如果你能在這一世可以放下，你就得到了真正的解脫。」她也忍不住對觀眾喊話：「這三世因緣的糾葛說真的不容易看清楚，所以大家看這部電影時，真的要很專心！」

《農曆三月二十三》找來梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等人同台演出。（圖／北投映像電影提供）

奇妙的是這次電影的主景地北港朝天宮，正是陳明真多年前求子的希望之地。58歲的她，10多年前在求子最艱難時，聽聞朝天宮註生娘娘靈驗而前往參拜，後來真的在48歲時順利誕下雙胞胎，「真的沒想到，十多年後我竟然是因為拍電影回到這裡！」她透露在朝天宮拍攝時，每天開工前都會跑去跟註生娘娘「報到」道謝，讓這次的演出更添一重意義。



在拍攝電影的過程，陳明真也表示每天都會「向內審視自己」，包括反省與檢討今日的行為，「我每天都會提醒自己，有沒有多做了一件小善事，所謂的善事，就是你可以讓人家歡喜的事情都叫善事。當我能讓人家歡喜，我自己心裡頭也會感到非常喜悅和開心，這就是我每天出門的動力。」《農曆三月二十三》將於5月7日全台上映。

