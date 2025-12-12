陳明祺主持台菲智慧港務論壇晚宴 (圖)
外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，外交部政務次長陳明祺於9日於迎賓晚宴表示，菲律賓是台灣的重要合作夥伴。（外交部提供）
中央社記者楊堯茹傳真 114年12月12日
其他人也在看
台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海 美中競爭主軸大轉向
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy,NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 111
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 216
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 240
韓媒：「台灣有事」若成真 韓國也會陷兩難
[NOWnews今日新聞]中國與日本，近期因為台灣相關議題，引發的外交及軍事緊張持續，韓國總統李在明表態不會「選邊站」，認為偏袒任何一方都可能加劇衝突，所以應該盡量居中斡旋調解。有韓媒分析指出，「台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 35
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 102
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 230
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰
明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 8
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況
日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續
[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，他親自說明原因，國民黨團、民眾黨團通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。 賴清德今上午赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，並於會前受訪表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。 賴清德指出，他自從去年520上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。他說，去年跟今年，不管是地震、風災，或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。 他希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 12
谷立言喊話願赴立院說明國防預算！國民黨要繼續親中？
論壇中心／郭芳瑜報導美國在台協會(AIT)處長谷立言近日接受節目專訪時表示，自己期待在立法院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，AIT的主管直接說願意前往立法院說明，這是極為罕見的，國民黨如果要繼續配合中共的政策，那也不用再談2028了。針對賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算案，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言說，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，和平與對話必須與嚇阻共存。于北辰表示，如果台灣成為破口，整個印太地區的和平跟自由航行權都會受到影響，所以連谷立言都跳出來解釋。于北辰也說，常常有人講說，不知道有沒有2028，如果國家真的被共產黨赤化，「那也沒有所謂的立委了」，所以國民黨應該好好想一想，是否還要繼續配合中國的政策，「再繼續親共，全部都沒了」。原文出處：谷立言喊話願赴立院說明國防預算！于北辰：國民黨再繼續親中談何2028？ 更多民視新聞報導「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡揭內幕：我會檢舉！最信任反成破口？高翬3關鍵事證恐送昌進土城？陳玉珍提助理費除罪化背後目的不單純？王義川：是煙霧彈！民視影音 ・ 21 小時前 ・ 3
賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先
總統賴清德今（11）日將邀集黨團立委，針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。總統出席台南國網雲端算力中心啟用會前受訪，先是說明這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案所造成的影響，賴清德說，在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨黨團，共同討論如何因應。總統也呼籲在野黨，以國家利益為最優先，共同合作。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了
政治中心／李汶臻報導南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。對此，毫不避諱表達立場的資深男星陳慕義，12月10日稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 37 分鐘前 ・ 1
誰怕誰啊！美日抗中俄 「轟炸戰鬥神秘機」全出動超震撼
中國與俄羅斯在本月9日，陸續開出轟炸機、戰機等擾亂日本與韓國外海公海，雖未侵入各國領空，但挑釁意味濃厚。不過日本與美國也不是省油的燈，雙方共同開出戰鬥機、轟炸機、甚至是「神祕機」全部出動，共同對抗中俄侵擾。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！
2026地方選舉僅剩不到一年時間，資深媒體人黃暐瀚近日發文分析縣市長選情，認為民進黨2026「不只守，還想攻」，其中宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣是民進黨明顯有翻轉機會的5個藍營執政縣市。對此，前立委郭正亮表示很多人持同樣意見，並點名「人口大縣」彰化縣要特別注意，喊話國民黨不要只看六都。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
宏都拉斯「親中派」全軍覆沒！國會席位歸零 議長拒認結果
宏都拉斯於上（11）月30日舉行總統大選，但開票結果至今仍未出爐。截至9日，兩名親台候選人得票數遙遙領先，讓主張親中的現任國會議長芮登杜（Luis Redondo）相當不滿，於10日晚間召開記者會痛斥黑幫介選，並以其所屬的「救世主黨」國會席次全數歸零為證，公開表明拒絕承認大選結果。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 89