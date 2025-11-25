陳明祺出席哈利法克斯論壇 分享台灣經驗

（中央社記者楊堯茹台北25日電）外交部今天表示，外交部政務次長陳明祺日前應邀赴加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」，除參與論壇討論，接受外媒專訪，也與美國聯邦參議員、加拿大聯邦參眾議員、德國聯邦議院議員等多國代表團舉行雙邊會談及場邊會晤。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺應邀率團赴加拿大，出席21日至23日「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）。參與「燭光夜談」（Night Owl Session）活動，擔任「人工優勢：中國的智能模式」專題的與談人外，也接受美國公共電視網（PBS News）、加拿大「有線公共事務頻道」（CPAC）、「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪。

外交部表示，陳明祺向國際社會清楚說明，台灣致力強化國防自主與全社會韌性，堅定維護台海和平穩定現狀。台加雙邊在經貿、科技及民主治理領域合作快速深化，具高度互補性。他也分享威權體制帶來的政治與安全風險相關觀察。

外交部說，論壇期間陳明祺也與美國聯邦參議員、加拿大聯邦參眾議員、德國聯邦議院議員等多國代表團舉行雙邊會談及場邊會晤。雙方就強化投資、供應鏈合作及民主夥伴鏈結等議題深入交換意見，並共同認為經貿交流是深化關係及強化民主供應鏈的關鍵基礎。多國代表重申，將持續支持台灣，並致力推動與台灣在更多領域的合作。

外交部表示，透過此次陳明祺率團出席HFX，台灣持續向國際社會展現守護民主、維護區域和平及打造韌性供應鏈的重要角色，並與理念相近夥伴共同面對威權挑戰。外交部將持續深化台灣與全球民主國家的安全合作，提升台灣於國際舞台的能見度與貢獻。（編輯：萬淑彰）1141125