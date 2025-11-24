陳明祺提醒加拿大 中國慣用經濟作為要脅籌碼
（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）在加拿大舉行的哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今天落幕，對於加拿大和中國關係重新熱絡，出席論壇的外交部政務次長陳明祺提醒加拿大，與中國經貿往來存有風險，經濟依賴有可能成為北京要脅加拿大的籌碼。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年春天贏得大選、首度執政後，採取了和前任總理杜魯道（Justin Trudeau）不太一樣的對華政策。
卡尼中國國家主席習近平10月底在亞太經合會上舉行雙邊會晤，是兩國領袖8年來首度正式會晤；受習近平邀請下，卡尼將於明年初訪問中國。當時卡尼對記者表示：「這次會面標誌著兩國雙邊關係的一個轉折點，我們現在已經開啟了一條前進的道路。」
對於加中關係回暖、經貿互動更緊密，陳明祺周六接受環球郵報（Globe and Mail）採訪時表示：「我們知道每個新政府都需要經歷一個學習過程，但與中國打交道的學習過程通常並不愉快。」
他舉例，就像對待日本一樣，北京隨時可能因為對加拿大不滿而阻止加拿大商品進入中國。「我認為，你必須高度意識到與中國人民交往所涉及的風險程度。」
日本新任首相高市早苗本月稍早暗示如果台灣受到中國軍隊入侵或封鎖，東京將進行軍事干預的言論，引發了中國嚴正抗議，甚至不斷加大報復力度，企圖利用經濟和外交手段迫使高市早苗收回言論。
自2018年以來，加中兩國關係一直處於嚴重的外交低潮。當年，加拿大應美國要求逮捕了中國華為科技公司財務長孟晚舟，而中國則逮捕了兩名加拿大人 - 康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），隨後一連串關於中國干預加拿大的爭議不斷。期間，中國也曾禁止加拿大的油菜籽和豬肉等產品進口，作為報復手段。
去年，加拿大與美國同步，對中國電動車徵收了100%的關稅，並對中國鋼鐵和鋁產品徵收了25%的關稅。中國隨即對加拿大油菜籽、豌豆以及加拿大海鮮和豬肉產品徵收關稅進行報復。今年8月，中國加大了施壓力度，對加拿大油菜籽徵收超過75%的關稅。
本月習近平與卡尼會面後不久，北京決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大團隊旅遊業務，這對加拿大旅遊業來說無疑是個好消息。
陳明祺認為，隨著美國總統川普對加拿大掀起關稅戰，中國趁機鑽空。「他們正試圖抓住一切機會，在包括加拿大和美國在內的民主國家之間製造分裂。」
加拿大不少學者專家都對渥太華提出類似的警告。
加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）稱：「與北京進行最高級別的接觸是好事，現在有了對話也是好事，但我們對北京在經濟安全、國家安全、外國干預等帶來的挑戰和所有擔憂依然存在。」
曾因中國採取報復手段而無理拘留的加拿大前外交官康明凱同意不能忽略中國這個貿易夥伴，但稱在與中國打交道時，不能將其經濟利益與政治野心分開。「對中國來說，一切都與地緣政治有關，一切都可能被武器化，成為籌碼。」
哈利法克斯國際安全論壇是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，加拿大國防部長麥根第（David McGuinty）在論壇上發表演講時說，當今世界複雜的安全環境比冷戰以來更危險，並提到面對來自中國、北韓和俄羅斯日益增長的挑戰，民主的根基正在出現裂痕。
環球郵報稱，陳明祺結束哈利法克斯國際安全論壇行程後，會轉往渥太華與加拿大政府官員會面。（編輯：陳承功）1141124
