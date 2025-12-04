陳明祺歡迎葡萄牙國會議員訪團 感謝對台堅定支持

（中央社記者吳書緯台北4日電）外交部政務次長陳明祺3日晚宴歡迎葡萄牙跨黨派國會議員訪問團，感謝葡萄牙國會議員在今年國會改選後，以具體行動展現對台灣的堅定支持。

外交部晚間發布新聞稿指出，陳明祺3日晚宴葡萄牙國會議員艾梅達（João Pinho de Almeida）、柯瑞亞（Pedro Correia）與羅查（Rui Rocha）。

陳明祺表示，16世紀葡萄牙人曾以「福爾摩沙之島」（Ilha Formosa）稱呼台灣為美麗的寶島，台葡歷史淵源也就此開展，近年來台灣與葡萄牙經貿關係日益密切，雙邊貿易額穩定成長，並有台商在葡投資推動低碳水泥技術，協助葡萄牙產業轉型。

廣告 廣告

陳明祺進一步指出，葡萄牙國會議員今年陸續推動支持台灣國際參與、建議葡國政府在台灣設立代表機構，以及改善對台待遇等友台決議，對進一步深化雙邊關係意義重大。

艾梅達指出，此行訪團是由跨黨派議員組成，對能在今年國會改選後即組團到訪，深感榮幸，台葡歷史連結久遠，雙邊可在民主自由等共享價值的基礎上，持續推展在再生能源、無人機、低碳科技、紡織業等領域的交流合作。

外交部表示，訪團在台期間也曾赴立法院交流，除接受立法院副院長江啟臣款宴，並出席中華民國與葡萄牙國會友好聯誼會成立大會，並拜會國家安全會議副秘書長林飛帆、教育部、經濟部國際貿易署、財團法人海峽交流基金會及參訪新竹科學園區等。（編輯：林興盟）1141204