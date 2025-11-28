陳明祺：期盼台加成為通訊及能源韌性重要合作夥伴

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）外交部政務次長陳明祺昨晚結束訪加行程，返台前接受中央社專訪表示，台加關係持續穩健成長，台灣期許透過經貿、安全與科技合作，成為加拿大在美中之外另一個重要夥伴，尤其期盼在通訊及能源韌性方面，與加拿大發展合作夥伴關係。

陳明祺這趟訪問加拿大行程滿檔，相較過去台灣外交官員低調訪加，不僅行程更公開，也與國外媒體互動頻頻。在加拿大總理卡尼（Mark Carney）政府近來表明將與中國關係「解凍」之際，陳明祺的訪加行凸顯台加關係在穩紮穩打基礎下，持續向前推進。

陳明祺受訪表示，卡尼政府面對全球政經局勢變動，希望有所突破，因此打算調整對中國政策，台灣完全理解並尊重加拿大的選擇。但他也相信，加拿大經歷過當年「兩個麥可事件」，政府裡的人應該都清楚記得，即使只是與中國加強經貿往來，可能都要「付出一些代價」。

加拿大的「兩個麥可」事件（Two Michaels），源於2018年12月加拿大逮捕華為財務長孟晚舟之後，中國隨即以從事間諜活動為由拘捕兩名加拿大公民：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor），兩人被扣押近3年。

陳明祺表示，加拿大對台灣的持續穩定支持，展現在許多方面，從日前7大工業國（G7）外長會議聲明強調維持台海和平穩定，到過去3年7度派遣軍艦通行台海，以實際行動彰顯依據國際法航行自由的堅定立場，以及多次明確公開支持台灣參與國際組織等等。

陳明祺認為，面對卡尼政策調整，毋須太過擔心，這主要是出於加拿大對美關係的政治經濟形式改變；可提倡「台灣是加拿大可以走的第三條路」，意即在美國和中國之外，與台灣發展更緊密的經貿合作，加台雙邊經濟結構具有互補性，長久發展合作會帶來實質好處。

陳明祺提到，台加關係以共同利益為前提穩步發展，台灣高度重視通訊及能源韌性，加拿大對太空與衛星領域等議題也有企圖心，一直向台北表明有興趣在此議題與台灣合作，雙方「已經開始在談」。

陳明祺說：「我們希望不管是災難或戰爭時，都能保持對外通訊，這是非常重要的。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）還是能夠出現在自己國人、甚至國際社會眼前，讓他們能夠繼續抵抗下去，保持民主完整；我們從中學習到通訊韌性非常重要。在這方面，我們可以和加拿大有很多合作。」

陳明祺並談到，他在「哈利法克斯國際安全論壇」擔任「人工優勢：中國的智能模式」專題場次與談人時，提到加拿大正在重新校準（re-calibrate）印太戰略，這不僅關乎「地緣政治」，也關乎新時代的科技競爭與AI治理；如何確保AI模型及輸出結果，符合加拿大等理念相近國家共享的自由、人權保障等普世價值，非常重要。

「台灣是全世界算力基礎建設的提供者，我們可以思考的一個重點在於，如何開發自己的主權AI，並協助友邦及理念相近國家發展出他們的主權AI。」陳明祺強調，「這是要確保發展出來的AI模型與我們的價值觀對齊。比如說，我們不希望詢問89六四是什麼的時候，AI模型給出的是一片空白，所以我覺得大家可以一起來做。 」

陳明祺此行率團出席「哈利法克斯國際安全論壇」期間，曾與美國聯邦參議員、加拿大聯邦參眾議員、德國聯邦議院議員等多國代表團舉行雙邊會談及場邊會晤。

他在論壇結束後轉往渥太華參與多項活動，包括在加拿大智庫麥唐納-勞里埃研究所（Macdonald-Laurier Institute，MLI）發表演說、出席由加台國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）主持的「台加政經關係座談會」等。（編輯：陳慧萍）1141128