陳明通案翻版 軍情局與荷蘭情報合作全遭洩

6位軍情局人員，前往荷蘭與當地情報人員交流，包括班機、會議資料都被外洩，甚至還被偷拍多張照片。與2022年，時任國安局長陳明通出訪泰國，被揭露出入境資料的手法如出一轍；但專家也拋出疑點，這幾張照片中，多位軍情局人員，同時遭近距離拍攝，「為何完全無人察覺？」

軍情局赴荷蘭進行情報合作，行程遭偷拍、外洩，宛如陳明通案翻版。(圖/爆料網站)

荷蘭軍情局MIVD與情報安全總局AIVD被揭露與我國軍情局有合作關係，引起各界關注。國安局退役上校李天鐸表示，過去我國與歐洲的情報合作多在波蘭等國，荷蘭的情報系統與我國有著根本性的不同。他進一步解釋，阿姆斯特丹一向是全世界情報活動的中心，這次是首次看到我國情報局前往荷蘭進行商業式的情報交換。

被曝光的場景顯示，我國軍情局人員在一個長條桌前與荷蘭情報人員共進午餐時被拍攝。而拍攝者的角度就在他們的正對面，距離僅有幾公尺，但整桌人員似乎都沒有警覺，成為一大疑點。李天鐸對此表示，照片中的五個人表情顯示他們在那裡吃飯時毫無警覺心，且地點的選擇也存在很大問題。

而軍情局的調查後指出，這次事件是由中共在匈牙利僑社主導，屬於對岸滲透行動。然而，是否存在內部問題仍待釐清，而且與2022年，時任國安局長陳明通赴泰國，被公布的出入境資料，手法如出一轍。

國防院戰略資源所長蘇紫雲認為，這個情報的真真假假，很可能包括資訊安全以及人員安全的部分有所疏漏，所以中共就掌握部分的真實的情報，包括班機的航班編號，還有人員的數量、部分的行程，混雜假情報用來形塑中共可以掌握全班狀況的這種假象，目的就是要進行心理戰以及製造寒蟬效應。

