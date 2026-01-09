陳星旭、盧昱曉《軋戲》是誰先動心？劇本殺虛實愛戀道盡年輕人的情感不安！播出時間出爐 五大亮點搶先看
【文／陳雪芮】由陳星旭、盧昱曉主演的都市愛情劇《軋戲》近來討論度持續攀升，劇集以年輕世代熟悉的「劇本殺」為切入點，結合戲中戲設定、虛實交錯的戀愛關係與姊弟戀元素，僅憑粉絲爆料與短片曝光，就在劇迷間掀起話題。尚未開播便累積不少關注聲量，這部被點名「設定新鮮、氛圍感強烈」的愛情新作，究竟有哪些值得關注的看點？以下整理本劇五大亮點，帶你一次掌握。
🍿《軋戲》線上看推薦：
播出平台：愛奇藝
主演卡司：陳星旭、盧昱曉
開播時間：2026年1月9日
集數：28集
亮點一：從「劇本殺」開始的相遇，角色裡先動心
《軋戲》改編自祖樂同名小說，故事從一場意外的劇本殺體驗展開。感情運一直不太順的都市女子胡羞（盧昱曉 飾），在朋友帶領下走進劇本殺俱樂部，並在民國時期背景的劇本中，遇見由陳星旭飾演的王牌NPC演員肖稚宇（角色名秦宵一），原本只是遊戲中的角色互動，卻在一次次對戲中逐漸滋生情愫，胡羞從單方面的心動與暗戀開始，慢慢發現肖稚宇同樣被這段關係觸動。當虛構世界裡的情感不斷滲入現實，兩人也展開一段遊走於角色與真實之間的曖昧關係，姊弟戀設定加上虛實交錯的敘事，讓這段愛情故事多了新鮮感與期待度。
亮點二：當遊戲結束，角色卸下，真心是否永恆不變？
隨著劇情推進，劇本殺的虛構世界與現實生活的界線逐漸模糊。渴望穩定關係的胡羞，與身為NPC演員、生活充滿不確定性的肖稚宇，在情感期待上本就存在落差。對肖稚宇而言，他不僅無法確定自己的未來，也不敢輕易給出承諾，這份猶豫讓兩人的感情在甜蜜之餘，多了現實層面的拉扯。當原本只屬於角色的情緒被帶回現實，身分差距、心理防線與過往選擇一一浮現，讓這段關係不再只是心動，而成為一場關於是否願意卸下角色、坦然相愛的考驗。《軋戲》透過虛實交錯的敘事，描寫現代人習慣躲在角色背後，卻又渴望被理解的矛盾狀態，也讓這段跨越遊戲與現實的感情更顯真實。
亮點三：陳星旭冷靜克制、盧昱曉多面切換，CP氣場成討論焦點
陳星旭此次在《軋戲》中飾演情緒內斂、與人保持距離的劇本殺王牌NPC演員，外冷理性、內藏情感張力的角色設定，與他過往較為外放或強勢的形象形成明顯反差，也讓角色多了一層耐人尋味的深度；盧昱曉則在劇中遊走於民國時期的復古造型與現代都會日常風格之間，無論是外型轉換或情緒層次，都展現出角色在不同世界中的多重面貌，讓胡羞這個人物更顯真實立體。
兩人的對手戲被不少觀眾形容為「安靜卻有化學反應」，先前曝光的路透畫面中，包含車內的親密互動場景，也因情感鋪陳自然、不刻意煽情，在社群平台掀起熱烈討論，成為劇集未播先熱的重要話題之一。
亮點四：跳脫甜寵公式，用年輕世代語言談真實情感
在甜寵題材高度飽和的市場中，《軋戲》選擇從年輕世代熟悉的「劇本殺」文化切入，將娛樂形式轉化為情感載體，討論更貼近現實的愛情狀態：當角色結束、遊戲散場，兩個人是否還願意以真實的自己站在彼此面前。劇集不只專注於相遇與心動的瞬間，更描寫在關係中的逃避、試探與遲疑，將現代人對親密關係的猶豫與不安如實放大。透過虛實交錯的敘事結構，《軋戲》為都市愛情劇提供了一種跳脫公式化甜寵的新視角，讓觀眾在甜與不安交織之間，看見更貼近現實的人心與情感樣貌。
亮點五：少女心導演「貓的樹」掌舵，氛圍感與情感細節成品質保證
《軋戲》由曾執導《如此可愛的我們》的導演「貓的樹」操刀，他擅長以唯美清新的影像語言與細膩情緒鋪陳，打造獨具辨識度的青春愛情風格，長年累積大批忠實觀眾支持。從宋威龍、周雨彤主演的《我與你的光年距離》，到周翊然、張淼怡的《當我飛奔向你》，貓的樹始終能精準捕捉青春裡的悸動、曖昧與情感流動，被觀眾譽為「最會拍氛圍感的導演之一」。
此次再度推出新作《軋戲》，不僅延續他一貫擅長的浪漫質感，也加入虛實交錯的敘事層次，讓情感表現更貼近現代年輕世代的心理狀態。值得一提的是，貓的樹曾與女主角盧昱曉合作過《明天也想見到你》，彼此默契成熟，這次再度攜手，也讓角色情緒的拿捏與畫面氛圍更具說服力，在導演風格加持下，《軋戲》被視為兼具話題與質感的潛力之作。
