陳星旭爆迪麗熱巴「私下是抽象萌妹」！拍《梟起青壤》徒手玩蛇，反差萌融化粉絲
陳星旭近日在受訪時，提到與迪麗熱巴合作新劇《梟起青壤》的感受，形容對方私底下「抽象」、「可愛」，也意外揭開這位外界眼中的冷豔女神，私下其實是片場的開心來源。兩人因拍戲長時間相處，他對熱巴的印象也從「有距離感」轉變成「反差十足的可愛個性」，相關討論在網路上掀起熱度。
陳星旭分享，合作前僅在公開活動看過迪麗熱巴，覺得她就是一位「漂亮女神」；真正開拍後，才發現她完全不像外界想像的高冷。她喜歡在片場分享好笑的事情，夾娃娃夾不到會氣呼呼跺腳，甚至能徒手抓道具蛇，替工作表寫下「無毛鼴」等奇特綽號，還會跳起即興舞，活潑模樣讓劇組印象深刻。拍戲相處熟絡後，他也會自然喊她「熱熱」，互動輕鬆，被不少網友稱讚CP感十足。
不過，熱巴在工作時的專注度也同樣受到肯定。陳星旭透露，她在拍攝動作戲時，多數高難度場面都親自完成，動作俐落又準確，被劇組大讚專業。先前有一場剪髮戲因不慎被剪刀劃到手指，雖然傷口偏深，她仍選擇先把畫面拍完，再簡單包紮後繼續工作，敬業態度獲得團隊一致讚賞。網友也留言支持「又漂亮又投入工作」、「角色魅力完全被她撐起來」。
隨著劇集播出，《梟起青壤》憑著演員反差魅力與幕後花絮話題，多次登上討論榜，成為近期熱度相當高的作品。
