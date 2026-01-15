陳星旭被拱重現吻戲 幽默回應全場笑翻

陳星旭、盧昱曉最愛劇中的落櫻吻。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

陳星旭與盧昱曉在浪漫愛情劇《軋戲》CP感滿滿，而代旭的出現，則讓《軋戲》的劇情升級成三角修羅場。「欲宇還羞」CP不僅在活動現場重現劇中公主抱、摸頭殺等高甜互動，還跟代旭一起大跳韓團TWS的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，3人齊抖肩的萌樣惹來台下觀眾尖叫不斷。

《軋戲》播出熱度飆升，主演們也頻跑宣傳活動分享拍攝花絮，聊到吻戲時，陳星旭細數自己在劇中跟盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情狂拱兩人現場示範一次，陳星旭展現幽默本色，笑稱想看他們現場接吻可是要付費的。

代旭（右）幫盧昱曉按電梯，意外成「電梯戰神」。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

提到兩人覺得最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同首推落櫻吻，盧昱曉說：「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了，我們搶在櫻花最漂亮的時候把它紀錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，他非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境非常放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。

代旭的演出引起最多網友討論的是他在劇中的30秒無台詞電梯戲，他全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作就展現上位者的掌控感與氣場，該片段在抖音獲超過29萬點贊，網友紛紛留言，「他按的不是電梯鍵，是我的心跳鍵」、「代旭在我的首頁按了3天電梯」，讓他笑稱自己快變電梯戰神了，在追劇團宣傳活動現場，他還跟盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感拉滿。

