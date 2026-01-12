陳星旭、盧昱曉劇本殺玩出真感情 《軋戲》狂親27次

陳星旭（左）與盧昱曉合作浪漫愛情劇《軋戲》。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

浪漫愛情劇《軋戲》開播即爆紅，該劇由「最具少女心」名導貓的樹執導，以新穎的「劇本殺」為題材。陳星旭挑戰一人分飾兩角，在虛擬世界是禁慾感拉滿的民國督軍，現實中則是高冷建築師；與盧昱曉飾演的社恐女孩「胡羞」展開一場虛實交織的治癒愛戀。

全劇最受矚目的莫過於高達 27 場的吻戲名場面，從辦公室曖昧、雪地煙火到醉酒深吻，誠意十足。官方近日釋出「引擎蓋吻」花絮，陳星旭展現霸氣男友力，不僅單手將盧昱曉抱上車頂深吻，彩排時，陳星旭注意到盧昱曉穿著短裙，擔心她大幅度的動作會不小心走光，隨即展現霸氣又細膩的一面，他一臉正經地對導演說：「她穿短裙抱都沒法抱，坐在引擎蓋上更不方便，太短了！讓她換長褲吧！」

女主角盧昱曉憑藉服裝設計專業背景，在劇中展現「民國穿搭教科書」級別的多變造型，氛圍感拉滿。搭配導演貓的樹如夢似幻的鏡頭語言與嚴謹的諜戰線細節，《軋戲》不僅親得過癮，視覺美感更是一絕。該劇正於愛奇藝國際站熱播中。

陳星旭化身帥氣軍閥，於劇本殺中開槍打散鬼魂，為盧昱曉綻放煙火。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

