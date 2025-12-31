陳春山教授2026年的大願



2026/1/1 陳榮祥

2026年元旦，睡醒拿起手機一大串祝福圖文並茂，又是一年開始，外面台北天氣是陰雨綿綿的冬天，昨天對岸的中國所謂-正義2025的圍著台灣演習，到底是血濃於水的同胞情或是侵略者包裝的文攻武嚇？

當國民黨、民眾黨的立委以人數優勢輾壓所有法案，在民主自由法治的台灣人民，有點無力感的政治疲乏！

看起來中國的強壓策略及在培養在台灣代理人的目標已是一步一步逼近！

台灣人民仍有多少時間可以保有現在繁榮蓬勃發展的生活？

2026年元旦醒來的心情是錯蹤複雜！

手機刷進陳春山教授的line,看到他對2026年的大願，覺得特感共鳴.

2026的大願 陳春山

The Great Wish of 2026

新年新希望

A new year, a new hope

願眾人全家平安喜樂

May every family live in peace and joy

願世人提升心靈

May all humanity elevate their spirit

共同建立人類世界公民新文明

Together, let us build a new civilization of world citizens

願全球華人文化復興

May Chinese culture flourish across the world

共同追求仁慈博愛共好

May we pursue kindness, compassion, and shared prosperity together

創造良善世界公民新世界

May we create a benevolent new world for world citizens