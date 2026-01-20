陳昭姿、黃國昌，誰是紅天女

前民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨主席黃國昌（右）、立委陳昭姿（左）。圖片來源：中央社

⊙盧郁佳

開年陳昭姿、黃國昌兩台大戲，鑼鼓喧天，火熱競演。柯文哲簡直是《千面女郎》劇團團長，為決定誰演《紅天女》，讓白莎莉、譚寶蓮演技大比拼。

陳昭姿演受虐兒

先是陳昭姿修《人工生殖法》，提案漏洞百出，裝可憐下毒手，竄改證據、血口噴人。

◎綠委范雲上午質疑，修法沒限制僱主國籍、戶籍、居住天數。陳昭姿照抄范雲說的，下午交出一份修正動議。民眾黨粉專拿著修正動議，罵范雲不讀條文，條文都已限制。

◎陳昭姿寫可代孕條件含「其他經主管機關公告之事項」，空白支票隨便填。綠委林淑芬指開後門，假借「無子宮的人」名義，保送「子宮健康者」找代孕；郭昱晴質疑「有人不想留妊娠紋就花錢找代孕」。民眾黨忙改稱「子宮有疾病無法受孕才可代孕」。

廣告 廣告

陳昭姿避不回應，扮受害者轉移焦點，由《中天新聞》粉專抹黑「林淑芬狠嗆『無子宮的人』！陳昭姿遭綠揭生育傷疤」、「協商成霸凌現場 網傻眼：歧視惡毒無下限」，PTT、臉書接力炒作。

如果還有人誤認陳昭姿只是笨而非壞，這就是壓垮駱駝的最後一根稻草。陳昭姿完全知道自己在栽贓對手，捅刀沒有猶豫過。林淑芬沒罵子宮病患，是陳昭姿罵質疑者「心理變態、被害妄想」，只因他們請陳昭姿考慮孕產風險。

陳昭姿這招移花接木，不就是高虹安模式嗎？高虹安抄襲資策會論文，被踢爆就偷改論文，拿改完的論文當證據告對方「加重誹謗」。

高虹安模式，不就是柯文哲雙城論壇ＡＢ稿？果然還是團長會教。

柯文哲的偽君子作態

一開始柯文哲「為推代孕」見傅崐萁。乍看多此一舉，次次黑箱輾壓，有哪次需要柯文哲拜會？結果代孕案不但沒輾壓過關，還破天荒開放綠委討論，藍白怎突然變正常？突然變正常，就是不正常。人前表演「推動代孕」，就是藍白約好放生代孕。

柯文哲「為推代孕」見柯建銘，綠要求挺總預算、軍購，柯文哲推拖現在沒公職。如果柯文哲沒公職控制不了八席，來幹嘛？怎麼不叫黃國昌來？推拖意謂「我沒當真，你別當真」。事後黃國昌要行政院給軍警消加碼退休金，才審總預算，還是放生代孕。

柯文哲嘴上說：為讓陳昭姿完成心願、趕上辭職，所以見藍綠推代孕。實際為製造陳昭姿留任藉口，演一齣「代孕不過」虛晃一招。開放討論，就是把綠委當臨演，把議場當野台，做戲來圓謊，這是柯文哲羞辱國會、愚弄選民，家天下的最高點。

要留任，柯文哲說句話就行，幹嘛演這一大齣？柯文哲不惜讓黃國昌辭職喪失司法保護傘，也要堅守兩年條款。卻替陳昭姿開後門，尖銳對比，小草看了都會知道柯文哲在搞黃國昌。所以留陳昭姿才要演很大，唯恐不夠鋪張華麗。

黃國昌演揭弊烈士

要控制一個人，最好的狗繩是恐懼。恐懼會讓人走投無路，狗急跳牆，黃國昌也作出萬劫不復的決定。

黃國昌去年提延會，替藍委延長司法保護傘，現在救到自己。用僅剩半月的立委餘命開槓桿，赴美自稱談關稅、軍購，營造「政府黑箱」的假象。倒果為因，大內宣把貪汙罪包裝成「司法迫害」──因為我英勇打破黑箱，所以被賴清德追殺──鋪墊將來率眾施壓法院的「走讀」。

完美劇本，卻先被《紐約時報》破梗「關稅告捷」沒他的局，後有谷立言重申支持1.25兆軍購。黃國昌膽敢把一群華府官員當免費臨演，美方全方位封鎖割稻尾事小，背刺名聲世界通人知事大。明明藍白只要審查軍購條例，就可叫國防部說明；卻退回拒審，不讓人說明，得逞高呼「黑箱」、「貪汙」。造謠還想假借美國官員的名義背書，誠信破產到美國去。

新聞裡有個新娘，婚禮前夜，穿婚紗和眾人約砲。砲友拍給新郎看，婚事就取消。黃國昌就是這新娘，公開嘲笑對國家（新郎）的忠誠，以為不會有人知道。

一人政黨中央集權

柯文哲說，推代孕是完成陳昭姿心願。蔡壁如也說過，餘生願望就是把柯文哲送進總統府。2022年民眾黨提名爆多人酒駕、涉刑案，還有統戰樣板，烏煙瘴氣。蔡壁如接手收拾，當時說這話是展示權力來源：我不是我，是代理柯文哲意志來做事。現在神明附乩身，我就是柯文哲，大家聽我的。

今天柯文哲這番話，也展示權力來自柯文哲：今後陳昭姿就是柯文哲，黨團聽她的。

獨裁者常自稱「真龍天子」、「受命於天」，柯文哲自命蔣渭水，自比皇帝。留任陳昭姿，私相授受怎麼了嗎？林國成等不爽，正中下懷。因為權力就是底下人只能吞。

包裝年輕，肥了獨裁

黃國昌吸乾時代力量，靠的是資源獨厚昌派，擠走不聽話的人。現在提名民眾黨候選人，照樣用四大金釵空降新北，擠走在地經營多年的戰將，民眾黨發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉紛退黨。藍營議員兒子擠走吳亞倫，應曉薇女兒應佳妤要擠走吳怡萱。

去年不分區第17名徐瑞希控訴：柯文哲手諭要設副主席，周榆修為何不從，誰共謀欺瞞？去年（陳智菡等）高薪肥貓引批評，現在還在養肥貓為特定黨高層放話帶風向？一年1.5億的政黨補助款，有多少給地方黨部做基層服務；還是選舉到了再拉地方政客加盟、候選人還得花錢向黨中央買黨logo衛生紙發送？白委要行政權守法，黨中央卻遊走黨規邊緣、大搞黑箱排除異己。年輕政黨還沒執政，就搞黨內威權一言堂，八席將成投票部隊、鐵血黨衛軍。

她秒被開除黨籍。「被黨中央特定勢力挾持，利用情勢、淪為政黨利益買辦」，就是她給黃國昌統治做的斷層報告。

陳昭姿、黃國昌兩齣大戲，就是騰籠換鳥。近日柯文哲要脅國民黨「大罷免32比0是因為很多人要救阿北！國民黨不要太高估自己」，什麼意思？藍白合別找黃國昌，小草票務唯一指定、柯文哲獨家代理，在此為您服務。

黃國昌則靠調查局臥底內線，繼續爆料調查局查辦中的案件。調查局從私菸案至今，放著臥底不管，蔚為奇觀。臥底何其多，狗仔不能亡。解散一個狗仔隊，還有千千萬萬個，在調查局恐怕就養了一堆。

敢演沒有下限

即使騰籠換鳥，宣傳的語言魔術不變：

黃國昌討伐「司法不公」，是用來創造司法不公。貪汙必須無罪，才算司法公正。

陳昭姿追求「生育自主權」，是用來消滅生育自主權。女人的生育權掌握在雇主、公婆、父母手上，才算自主。

為什麼是陳昭姿？也許柯文哲看鄭麗文，領悟到「左右橫跳之輩，配合度最高」。譬如中共學柯文哲用黃國昌，起用鄭麗文。柯文哲又學中共，起用陳昭姿，無限循環。

陳水扁挺彭文正、替鍾東錦助選，罵卓榮泰、賴清德，可望循陳昭姿的路子，與柯文哲、傅崐萁合作。哪天等陳昭姿也沒用了，還有陳水扁在跳。

作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。

看更多思想坦克文章

2025-2026，從迷惘到危險的年代

所以，教育程度高的選民比較支持哪一黨？