陳昭姿不受限「2年條款」留任立委？黃國昌親曝她離職時機

傳出民眾黨立委陳昭姿不受2年條款限制，可能留任。對此，民眾黨主席黃國昌今（6）天表示，陳昭姿任期由柯文哲另行處理，沒有破壞制度問題，陳等到《人工生殖法》修法告一段落後，也會離開。





黃國昌昨透露，他已簽署辭職書，任期到1月底，其他白委也是如此，儘管柯文哲曾提及黃可續留立法院，但他盼外界認為「民眾黨是有制度的黨」；至於陳昭姿「比較特別」，會再與柯文哲處理。



媒體今詢問，傳出黨團成員對2年條款有意見。對此，黃國昌表示，民眾黨有制度，他澄清，「傳出白委有意見」是沒有事實證據基礎的流言，沒有回應必要；甚至反問媒體，是哪一位立委有意見。



黃國昌強調，去年召開黨代表大會時，他建議2年條款繼續執行，「除非柯文哲另外有指示」，全體黨代表一致同意。



他說明，陳昭姿任期會與柯文哲「另外處理」，沒有破壞制度，因為黨代表大會的決議就是如此。



另外，黃國昌今下午接受網路節目「直球對決」訪問時，重申待《人工生殖法》告一段落後，陳昭姿也會離開。





