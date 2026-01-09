陳昭姿不受「兩年條款」限制？ 柯文哲：有答應要推《人工生殖法》

民眾黨前主席柯文哲9日拜會立法院長韓國瑜，2人會談結束，韓送柯走出會客室。（姚志平攝）

民眾黨前主席柯文哲（中）、主席黃國昌（右）及立委陳昭姿（左）9日針對《人工生殖法》修正案，前往拜會立法院長韓國瑜，並於會後舉行記者會接受媒體訪問。（丁上程攝）

為了協助黨內立委陳昭姿推動《人工生殖法》修正案，民眾黨前主席柯文哲9日前往立法院拜會院長韓國瑜，並於會後舉行記者會。針對外界質疑陳昭姿恐不符合民眾黨「兩年條款」一是，柯文哲也解釋，當初2024立委選舉前他找陳昭姿列不分區立委，就有答應她要推動修正《人工生殖法》，黨內確實有兩年條款規範，但他也有答應陳昭姿要完成法案。

柯文哲9日下午前往拜會韓國瑜，會後他表示，跟韓國瑜本來就相當熟識，因此很多話可以直接溝通，今天則是為了人工生殖法拜託韓國瑜，未來若案子到大會，希望能請他多幫忙，而韓國瑜也允諾「這沒問題」。

至於針對近日爭議已久、陳昭姿是否要符合黨內「兩年條款」規範一事，柯文哲解釋，當初2024選戰前，他徵詢陳是否有意被列入民眾黨不分區立委席次內，當時陳昭姿就表達，希望能推動代理孕母以及人工生殖法修法。柯強調，當初就有承諾，民眾黨未來會將人工生殖法列為優先法案，一定在她任內完成修法。

柯文哲強調，一開始他認為人工生殖法並未涉及統獨、意識形態，推動應該不會有困難，但沒想到自己會被羈押很長一段時間，期間還面臨大罷免大失敗，社會變「大分裂」。柯直言，他有看到前一天衛環委員會審議直播，民進黨的立委們根本就是對陳昭姿人身攻擊而非討論議題，台灣社會不需要這樣分裂。

黨主席、黨團總召黃國昌則表示他不認為黨內有歧見，從他接任黨主席開始都是按照制度走，去年的黨代表大會就有做成正式決議，除非創黨主席柯文哲另有指示，不然就是維持兩年條款，現在也持續在貫徹這樣的制度。

黃國昌強調，他去年就知道柯文哲有答應陳昭姿要推動人工生殖法修法，因此才有列但書，「答應人家的事情就是要做到，這是原則，我相信柯主席跟我一樣。」黃強調，所有被列入不分區立委名單的人都有簽離職書，大家都是一樣的，當年承諾的制度到現在沒有改變，柯文哲對陳昭姿的承諾也沒有改變。

黃國昌直言，民眾黨的不分區立委們，在立法院當2年也好、4年也罷，這個工作就是來奉獻、犧牲、努力及付出的，對黨而言就是來工作、來戰鬥的，不是來當官的，「如果心裡有這樣正確的認知，就不會去思考其他一些有的沒的問題。」

