陳昭姿不受2年條款限制？網友翻柯文哲2024年專訪節目打臉

日前傳出民眾黨立委陳昭姿不受2年條款限制，，引發各界熱議，前民眾黨主席柯文哲9日也親自出面解釋，當時邀陳昭姿任立委時，就曾答應她，在任期內完成代理孕母法案。不過卻有網友翻出柯文哲前（2024）年上網路節目，柯當場稱「早就講好了，2026年2月1日8個立委一定會落實2年條款，換另外8個上來」，跨時空打臉現在的民眾黨、柯文哲與黃國昌。





柯文哲9日解釋，當時邀請陳昭姿任不分區立委時，陳昭姿表達畢生心願是推動代理孕母。他認為這不涉及統獨、意識形態與政黨利益，因此承諾她會列為優先法案。柯強調，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢，只是他做夢沒想到，自己後來會進看守所。



不過有網友翻出柯文哲2024年上媒體人黃暐瀚主持的網路節目「下班瀚你聊」的訪問片段，柯在節目中表態「早就講好了，2026年2月1日8個立委一定會落實2年條款，換另外8個上來」；黃暐瀚當場很驚訝，稱這是他第一次聽柯這樣說，還追問是包含黃珊珊、張啓楷？柯則是再次確認「這是共識」。



底下網友則是紛紛留言回應「眼神飄移就是在說謊啦」、「暐瀚一副不可置信的表情，還確認好幾次，看來真的不能相信」、「原來小草常掛在嘴上的萊爾本人就是在說這個人啊」、「即使有錄影，白賊木可 還是會白賊！」

