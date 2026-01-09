陳昭姿不甩「兩年條款」！黨代表喊話黃國昌：誠信呢？

即時中心／林韋慈報導

民眾黨不分區立委「兩年條款」即將屆滿，七名不分區立委中僅陳昭姿尚未繳回辭職書，黨內已出現不滿聲音。日前，民眾黨立委林國成批評，「考試不及格的人就要留任，這什麼邏輯？」民眾黨立委麥玉珍也酸「若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？」民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌甚至公開表示，黨員必須守住「台灣民眾黨」招牌所代表的誠信、公平與制度承諾，期盼黨中央正視基層聲音，唯有如此，才能走得更穩、更長遠。

針對黨內不滿聲音凝聚，陳昭姿曾回應，「我跟柯文哲訂的不是兩年條款。」民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌則表示，「這些話，讓我思考了很久」，首先，自己要很清楚地說，對陳昭姿委員只有尊敬，並認可她在《人工生殖法》以及代理孕母議題上的投入與堅持，是民眾黨在立法院非常重要的價值展現，自己個人也明確代理孕母入法。



但徐勝凌話鋒一轉，強調基層的焦慮在於，「支持法案」與「遵守制度」是否還能同時被堅持。當初訂下「兩年條款」，是為了讓更多優秀的人才有機會進入國會歷練，也是民眾黨對選民所做出的公開承諾，他強調，制度是政黨能否被長期信任的根本。



他直言，基層所擔心的，如果今天因為一位大家都非常尊敬、也非常重要的委員而破例，那麼明天，當類似情況再次出現時，是否還能堅守原則？這樣的疑問，並不是針對個人，而是對制度公平性的深層不安。他並以比喻說，立法工作更像是一場馬拉松和接力賽，即便陳昭姿任期屆滿，也可在民間或黨務中繼續推動重要議題，而接棒的委員則有責任承接未竟立法工作，確保制度延續。

徐勝凌最後呼籲，黨中央應正視基層聲音，讓制度回歸制度，唯有如此，民眾黨才能走得更穩、更遠。

