陳昭姿不辭掀風波！柯文哲：的確有兩年條款 但有答應陳一定讓她完成法案

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌與民眾黨立委陳昭姿今（9）日為人工生殖法，拜會立法院長韓國瑜，在會面過後，柯、黃、陳三人也一同舉行記者會，不過媒體仍關注陳昭姿的兩年條款議題。柯文哲說，的確有訂兩年條款，但他有答應陳昭姿，答應要完成這法案。

民眾黨立院黨團舉行記者會。（圖／方炳超攝）

柯文哲說，這幾天沸沸揚揚，他一次說明，民眾黨2024有兩年條款，因為民眾黨是小黨，希望有更多人參與，可以支援更多地區、專業人士，所以因為這樣訂兩年條款，至於跟陳昭姿談時，陳昭姿有跟他說畢生心願要推代理孕母，陳昭姿本人就是先天子宮發育不良無法生育，對陳昭姿來講，有受過這種痛苦，盼可推代理孕母，他聽到法案，覺得不是統獨、意識形態、政黨利益，他就說列為優先法案推動，說一定在任內完成這法案，他有答應陳昭姿要完成這法案。

柯文哲說，作為醫生，他當時回去研究一下，知道很多婦女有很多原因，不管先天，還是子宮肌瘤影響懷孕、子宮頸癌被迫拿掉子宮，或是免疫疾病無法著床，很多不孕症理由，很多人說去領養就好，但有認為自己不能生育又希望有自己親生骨肉的，當時他就很爽快答應，有什麼困難，讓陳在任內推行完畢，但他沒想到他會去坐牢，後來大罷免大失敗、社會大分裂。

柯文哲表示，他認為是先求有再求好，希望在最短時間內先求有再求好，沒有爭議部分先過，沒有要包山包海，就讓陳昭姿卸任盡快交接。柯文哲說，自己交保前4個月都在跑法院，等到法庭辯論結束才有時間搞這件事。柯文哲呼籲，台灣社會不要太分裂為反對而反對，本來就希望降低朝野衝突氛圍，這是對台灣社會呼籲，不要一直拉高朝野對立的氛圍。

陳昭姿則說，自己一生沒想過要從政，當初柯文哲找她，她問柯文哲能不能接受法案，柯文哲沒立即說是，而是帶回去研究了解，她當時告訴柯，如果一年內完成可以一年內離開。陳昭姿說，這法案她自己用不到了，就是為了幫助她的病友，就是基於利他思考，她成為他們唯一的代言人，「我知道我不能放棄，我會全力加速這法案，只要代理孕母三讀通過後我就會辭職離開」。



