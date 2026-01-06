陳昭姿不辭立委傳黨內不滿 黃國昌:代孕法案告一段落也會離開

政治中心／綜合報導

民眾黨兩年條款一月底即將到期，除了劉書彬外，其他7人不分區立委都要辭職，卻傳出力推代孕法案的陳昭姿可能留下，引發黨內部分立委不滿，質疑怎能有特例，醞釀也不簽辭職書，今天黨主席黃國昌證實，等法案告一段落陳昭姿也會離開，這是雙方的默契。

前民眾黨主席柯文哲日前，帶著陳昭姿拜會藍綠黨團，力推人工生殖法，傳出陳昭姿因立法沒過，不願遵守兩年條款簽離職書。





為推人工生殖法，柯文哲日前帶陳昭姿拜會藍綠黨團。（圖／民視新聞）

民眾黨主席 黃國昌：「(如果是依照你所說的，除了接替吳春城那位劉書彬她是繼續留下來之外，那陳昭姿委員會不會留下來？）陳昭姿委員等到人工生殖法告一個段落了以後，她也會離開。」





黃國昌證實等人工生殖法告一段落後，陳昭姿也會請辭立委。（圖／網路）





政治評論員 吳靜怡：「如果陳昭姿她沒有簽(離職書)，那其他的立委他們哪需要簽，他們只要找出各種理由，譬如說他們可以找出說，我有很多中配的議題我還沒提，那我是不是不用簽，是不是就有機會可以學習陳昭姿。」



民眾黨家務事還沒解決，黃國昌前一天還反過來點名，要參選縣市長的民進黨立委，應先辭職再參選，但被批雙標？難道民進黨該辭？國民黨不必辭？



民眾黨主席 黃國昌：「我黃國昌2018年就提出這個主張，對任何人都是一樣，民進黨的人要去找國民黨的人，當擋箭牌墊背，請便。」



立委(民) 林俊憲：「黃國昌的標準還有他的原則，跟月亮一樣，初一十五都不一樣，你看國民黨連理他都不理他，希望黃國昌標準固定一點，如果你這樣變來變去，我們也不知道你講的，到底是講的是真是假。」



不只綠營提出質疑，黃國昌尊為老大的柯文哲也曾力挺帶職參選，2022年民眾黨擔任立委的賴香伶、高虹安參選縣市長，也沒辭立委。

時任民眾黨主席 柯文哲(2022.4.22)：「目前這一次，因為我們這些要去參選的，其實都是我們黨內徵召的，所以我們目前沒有這個辭職參選的計畫。」



民眾黨主席 黃國昌：「對我來講根本不會有這個問題，當初2022年的時候，2022年民眾黨有民眾黨的政策嘛，現在已經是2025年了。」



被2022的柯文哲跨時空打臉，黃國昌卻說現在已經2025，到底要不要辭職參選標準是什麼？還是沒說清楚。







