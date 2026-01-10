陳昭姿代孕扯上帝暗指「瑪利亞是代理孕母」...李忠憲批終止討論的政治語言：令人瞠目結舌
民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法，並說「孩子是屬於上帝的，基本上每個人都是代理孕母」，成大教授李忠憲今（10）日分析，當政治人物以神聖語言，把高度結構化、充滿權力不對等與風險配置的制度，轉化為一種普遍而溫柔的人生隱喻時，實際上是把制度性問題去政治化、去法律化、去倫理化，「反對者不再是基於風險評估與權利保護提出質疑，而被重新框成『缺乏愛心』的人。」
李忠憲今日在臉書發文表示，陳昭姿說「孩子是屬於上帝的，基本上每個人都是代理孕母」，她說這是有個基督徒告訴她，她甚至可以講出他的名字。
李忠憲再說，他在歐洲到處去玩的時候，在每個城市都會去美術館，去美術館的時候一定會看「天使報喜」的畫作。天使報喜就是聖母瑪麗亞生出耶穌基督這個小孩的宗教論述，陳這個說法真的令人瞠目結舌。
「從倫理、醫學、法律、社會各方面，已經有非常多的批判意見。立法院並不是教廷，台灣也不是宗教國家，但即使用神學來討論代孕的議題，陳的言論也不倫不類」，李忠憲說明，在基督教中，以聖母瑪利亞的角色為例，她不是「工具」或「管道」。而是在「天使報喜」後，主動、自由地回應：「願照你的話成就在我身上。」這是一個有主體性的倫理選擇，不是履行任務、不是被委託生產。
李忠憲再說，把聖母說成「代理孕母」之一，等於把道成肉身的神學事件，降格成生殖技術的比喻。這不是信不信宗教的問題，而是連宗教自身的邏輯都被扭曲了。
李忠憲解釋，「代理」有委託關係、明確目的、交付義務。但問題是，瑪利亞或任何女性沒有「委託人」，沒有「交付條件」，沒有「任務完成後的退出」。代理孕母真正的倫理爭議在於：「經濟不對等、身體被制度性使用、契約壓迫與選擇是否真自由」。
「你是代理孕母，我也是，大家都是上帝的小孩」，李忠憲說，這句話會直接導致，把結構性剝削轉成普遍的人生經驗，把制度問題轉成個人美德，讓所有質疑都看起來「沒有人情味」，這在倫理學上是非常典型的政治化操作。
李忠憲說，公共政策最怕的不是爭議，而是錯誤的直覺來源。現實中的代理孕母制度包含契約、報酬、醫療風險、生產後的法律義務、這個小孩的歸屬發生問題以後，所產生的重大爭端。
「大家都是上帝的小孩」是一句無法被理性反對的話：反對者立刻被框成「沒有愛」，不同立場被轉化成道德缺陷，這種說法的問題不在內容，而在功能「它不是用來討論問題，而是用來終止討論」。即使完全尊重宗教自由，也必須區分：信仰可以指引個人選擇，信仰不能直接當作公共政策的論證基礎。當政治人物用這種語言談制度，效果只有把反對者逆道德化，把政策風險隱形化，把複雜問題簡化成「你有沒有愛心」。
李忠憲表示，用上帝的小孩，把所有女性都說成代理孕母，並不是提升人性尊嚴，而是用神聖語言抹平現實中的權力不對等，讓制度風險無法被理性討論。耶穌的誕生不是為了完成「一個孩子的交付」，而是「神進入歷史」，把它類比為代理孕母，等於把整個救贖神學降格為生物學流程。
「在神學上錯誤、在倫理上輕率、在法律上危險，更是在公共政策討論中，用神聖語言掩蓋現實的不對等與風險」，李忠憲指出，代孕制度是否應被合法化，當然可以爭論，也必須爭論；但真正危險的，從來不是爭議本身，而是用錯誤的直覺來源來替制度背書。
李忠憲強調，當政治人物以「大家都是上帝的小孩」這類神聖語言，把高度結構化、充滿權力不對等與風險配置的制度，轉化為一種普遍而溫柔的人生隱喻時，實際上發生的，是把制度性問題去政治化、去法律化、去倫理化。
李忠憲認為，反對者不再是基於風險評估與權利保護提出質疑，而被重新框成「缺乏愛心」的人。這樣的語言並不是為了促進理解，而是為了終止討論。它讓真正需要被看見的，契約壓力、經濟不對等、身體風險、產後責任與孩子的法律歸屬等等，全部隱形。
李忠憲最後說，公共政策可以尊重信仰，但不能被信仰語言取代；否則，大家不是在提升人性尊嚴，而是在用神聖修辭，掩蓋現實中最不神聖的不對等。
（圖片來源：放言、三立新聞）
