陳昭姿代孕＋陳玉珍自貿區 黃智賢：金門「跨國生殖醫院」大展鴻圖

[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母合法化，民眾黨前主席柯文哲拜會朝野黨團尋求支持。對此，媒體人黃智賢今（9）日表示，代孕合法化，搭配國民黨立委陳玉珍提案要在金門、馬祖搞自貿區，將來跨國生殖醫院可以在金門、馬祖發展跨國代孕，大展鴻圖，真是一條龍作業。

黃智賢今透過臉書發文表示，她對代理孕母要倉促通過，疑慮甚深，因為，代理孕母牽涉整個社會，爭議非常大。她說，據說陳昭姿自認為自己是菁英，自稱因為夫妻基因優良，必須流傳下去，卻無法自己懷孕，太遺憾，但懷孕以及代理孕母，不是天生人權。

她指出，代理孕母牽涉想要孩子的委託方、孕母、未出生的胎兒、出生的嬰兒，跟體系龐大的仲介。她說，這是一條分工細密的生殖產業鏈，更牽涉台灣醫療體系、健保、司法、社會福利，以及社會的承載力。

黃智賢表示，她尊重不孕者要竭盡所能爭取生育權，要讓不孕或不想自己懷孕者，使用她人子宮製造生命，滿足自己的欲望，也是人性。不過，她說，但真正的核心，卻是合法化後，子宮的必然商業化，是整個社會要承擔所有的後果與代價。

黃智賢指出，孕母的權益、責任與義務，台灣社會想清楚了嗎？年輕、貧窮的女孩，在被忽悠、被剝削下去做孕母，知道面臨的風險嗎？台灣社會有多少量能可以預防可能存在的剝削與欺壓？萬一出事，發生各種爭端，這些貧窮或者缺錢，或者一時思慮不周的女孩，要如何對抗有錢有勢的委託方跟仲介跟醫院？她說，對方有金山銀山，有王牌律師團，甚至政治勢力，窮女孩只有子宮。

她表示，台灣醫療在亞洲名列前茅，又有完善的健保，在跨國代孕業界，在台灣做代孕是多麼大的想望。她說，若法條沒有規定委託方跟孕母，都必須是中華民國國籍，且在台灣設有戶籍多久，那就是外國人可以來買子宮或是賣子宮？倉促立法後，台灣是不是會變成亞洲子宮買賣聖地？會不會讓外國人群起來台灣做生殖旅遊？台灣要把自己搞成這樣？

黃智賢表示，觀察世界各國，在代理孕母、商業代孕、跨國代孕上，曾經發生過的問題與爭議，台灣得先看看，人家因為發生的問題，而逐漸收緊，或根本禁止。她說，商業代孕本身代表龐大的利益鏈，恐怕是罪惡的淵藪，也是物化人類的起點。

他說，代孕合法化，搭配陳玉珍提案要在金門、馬祖搞自貿區，將來跨國生殖醫院可以在金門、馬祖發展跨國代孕，大展鴻圖，真是一條龍作業。她也說，國民黨立委陳菁徽有沒有利益衝突，自己是不是整合生殖醫學行業的利益者，就是自己要面對的問題了。

